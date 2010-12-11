«Гидравлика»: Удар по системе

11 декабря в кинотеатре «35 мм» состоялась премьера психологического триллера «Гидравлика»
(Россия, 2010, режиссер - Евгений Серов
, в ролях - Андрей Мерзликин
, Андрей Кузичев
, Юрий Ваксман
, Ирина Лачина
).
Сергей Самсонов (Андрей Мерзликин
), молодой человек лет тридцати двух в костюме менеджера среднего звена, предлагает выпивающим в баре-стоячке мужичкам импортную косметику. Предсказуемо не встретив понимания у не самой подходящей для такого бизнеса аудитории, Сергей сам устраивается у одного из столиков с бутылочкой пивка. Авангард Савельевич (Юрий Ваксман
), один из его недоброжелательных клиентов, сжалившись над неудачливым коммивояжером – или, говоря по-русски, коробейником, – обращается к Самсонову с необычным рискованным предложением...
Психологический триллер «Гидравлика»
относится к тому редкому роду фильмов, синопсис которых нельзя пересказывать более чем в трех предложениях (я уложился - посчитайте). Дело в том, что это настолько туго закрученная, напряженная история, изобилующая неожиданными поворотами, что любой более подробный пересказ превращается в пресловутые спойлеры. А от психологического триллера, построенного на диалогах и непредсказуемом развитии сюжета, удовольствие можно получить, как и от хорошего детектива, только когда не знаешь о развитии событий вообще ничего, от начала до конца. Единственное – можно, наверное, немного пояснить странное название картины. Дело в том, что один из главных героев в прошлом – студент-гидротехник, любитель нагнетать в системе давление вплоть до разрыва труб от гидроудара.
Есть в кинематографе замечательный жанр, который можно было бы назвать «театр на экране». Все действие происходит в замкнутом пространстве, которым могла бы быть и театральная сцена, никаких трюков и спецэффектов – все строится прежде всего на диалогах героев и, значит, на актерской игре. Это жанр, требующий большого мастерства и, прежде всего, прекрасной драматургии и блестящей актерской игры. Не удивительно, что в современном российском кино его не жалуют, поэтому особенно неожиданно и приятно вдруг увидеть на широком экране совершенно не разрекламированный фильм, полностью отвечающий всем представлениям об идеальном психологическом триллере в замкнутом пространстве, построенном на диалогах двух-трех персонажей. Впрочем, определиться с жанром «Гидравлики»
не так-то просто – это и камерная драма, и трагикомический фарс (с юмором, несколько, правда, черноватым, у ленты все в порядке).
В советские времена камерные драмы, подобные «Гидравлике»
, процветали на кино- и телеэкранах. Не было недостатка ни в драматургах высшего театрального класса, ни в актерах, способных с невероятным блеском решать самые сложные задачи – достаточно вспомнить такие картины, как «Тема»
или «Без свидетелей»
с Михаилом Ульяновым
, впрочем, список можно продолжать почти до бесконечности. Честно говоря, поставить работу Андрея Мерзликина
на одну доску с работами Ульянова
все же не получается, но и «Гидравлика»
не предлагает зрителю опускаться в бездонные глубины человеческой души, а скорее увлекает его непредсказуемо и стремительно развивающимся сюжетом. И здесь нельзя не признать, что Мерзликин
блестяще справляется со своей отнюдь не простой ролью. Исполнители других ролей также играют безупречно, и следить за их работой одно удовольствие. Что необычно для большинства камерных драм – в «Гидравлике»
очень интересная, увлекательная операторская работа, так что, несмотря на отсутствие формальной зрелищности, этот фильм стоит посмотреть на большом экране.
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