«Гидравлика»: Удар по системе

анонс

11 июня 2006

Инструкция о порядке служебных просмотров художественных фильмов № 250

Согласно этой инструкции, служебные просмотры художественных фильмов «проводятся в целях пропаганды и продвижения выпускаемых на экраны фильмов, изучения творческого и технического опыта при создании кинопроизведений и подготовке специалистов кинематографии».