Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Гидравлика»: Удар по системе

11 декабря
Все года

Хроника кино >>
11 декабря 2010
11 декабря в кинотеатре «35 мм» состоялась премьера психологического триллера «Гидравлика» (Россия, 2010, режиссер - Евгений Серов, в ролях - Андрей Мерзликин, Андрей Кузичев, Юрий Ваксман, Ирина Лачина).
«Гидравлика»: Удар по системе
Сергей Самсонов (Андрей Мерзликин), молодой человек лет тридцати двух в костюме менеджера среднего звена, предлагает выпивающим в баре-стоячке мужичкам импортную косметику. Предсказуемо не встретив понимания у не самой подходящей для такого бизнеса аудитории, Сергей сам устраивается у одного из столиков с бутылочкой пивка. Авангард Савельевич (Юрий Ваксман), один из его недоброжелательных клиентов, сжалившись над неудачливым коммивояжером – или, говоря по-русски, коробейником, – обращается к Самсонову с необычным рискованным предложением...
Психологический триллер «Гидравлика» относится к тому редкому роду фильмов, синопсис которых нельзя пересказывать более чем в трех предложениях (я уложился - посчитайте). Дело в том, что это настолько туго закрученная, напряженная история, изобилующая неожиданными поворотами, что любой более подробный пересказ превращается в пресловутые спойлеры. А от психологического триллера, построенного на диалогах и непредсказуемом развитии сюжета, удовольствие можно получить, как и от хорошего детектива, только когда не знаешь о развитии событий вообще ничего, от начала до конца. Единственное – можно, наверное, немного пояснить странное название картины. Дело в том, что один из главных героев в прошлом – студент-гидротехник, любитель нагнетать в системе давление вплоть до разрыва труб от гидроудара.
Есть в кинематографе замечательный жанр, который можно было бы назвать «театр на экране». Все действие происходит в замкнутом пространстве, которым могла бы быть и театральная сцена, никаких трюков и спецэффектов – все строится прежде всего на диалогах героев и, значит, на актерской игре. Это жанр, требующий большого мастерства и, прежде всего, прекрасной драматургии и блестящей актерской игры. Не удивительно, что в современном российском кино его не жалуют, поэтому особенно неожиданно и приятно вдруг увидеть на широком экране совершенно не разрекламированный фильм, полностью отвечающий всем представлениям об идеальном психологическом триллере в замкнутом пространстве, построенном на диалогах двух-трех персонажей. Впрочем, определиться с жанром «Гидравлики» не так-то просто – это и камерная драма, и трагикомический фарс (с юмором, несколько, правда, черноватым, у ленты все в порядке).
В советские времена камерные драмы, подобные «Гидравлике», процветали на кино- и телеэкранах. Не было недостатка ни в драматургах высшего театрального класса, ни в актерах, способных с невероятным блеском решать самые сложные задачи – достаточно вспомнить такие картины, как «Тема» или «Без свидетелей» с Михаилом Ульяновым, впрочем, список можно продолжать почти до бесконечности. Честно говоря, поставить работу Андрея Мерзликина на одну доску с работами Ульянова все же не получается, но и «Гидравлика» не предлагает зрителю опускаться в бездонные глубины человеческой души, а скорее увлекает его непредсказуемо и стремительно развивающимся сюжетом. И здесь нельзя не признать, что Мерзликин блестяще справляется со своей отнюдь не простой ролью. Исполнители других ролей также играют безупречно, и следить за их работой одно удовольствие. Что необычно для большинства камерных драм – в «Гидравлике» очень интересная, увлекательная операторская работа, так что, несмотря на отсутствие формальной зрелищности, этот фильм стоит посмотреть на большом экране.

Борис Гришин, InterMedia
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Юрий ВаксманАндрей КузичевИрина ЛачинаАндрей МерзликинЕвгений СеровМихаил Ульянов
фильмы
Без свидетелейГидравликаТема

обсуждение >>
№ 1
роман565 (петербург)   9.12.2012 - 16:21
почему то все восхваляют Мерзликина , а мне гораздо больше понравилась работа Ваксмана , создателям спасибо читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Инструкция о порядке служебных просмотров художественных фильмов № 250

Согласно этой инструкции, служебные просмотры художественных фильмов «проводятся в целях пропаганды и продвижения выпускаемых на экраны фильмов, изучения творческого и технического опыта при создании кинопроизведений и подготовке специалистов кинематографии».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.
Леонид Броневой
9 декабря ушёл из жизни Леонид Броневой.
Дмитрий Джаиани
9 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Джаиани.
Марат Козукеев
8 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Марат Козукеев.
Жермена Гейне-Вагнер
7 декабря ушла из жизни оперная певица Жермена Гейне-Вагнер.
Оксана Половина
7 декабря трагически погибла актриса Оксана Половина.

День рождения >>

Андрей Астраханцев
Джулиано Ди Капуа
Николай Озеров
Михаил Светин
Ахтем Сейтаблаев
Надежда Семенцова
Карина Стунгите
Артём Терехов
Борис Щербаков
Бен Браудер
Виктор МакЛаглен
Ярослав Марван
Жан Маре
Лукаш Симлят
Жан-Луи Трентиньян
Энн Хейвуд
все родившиеся 11 декабря >>

Премьеры ТВ

Серебряный бор
11 декабря
Первый канал
Тайны следствия-17
11 декабря
Россия 1
Одноклассницы: Новый поворот
12 декабря
СТС
Три в одном
15 декабря
ТВЦ
Алмазы Цирцеи
16 декабря
ТВЦ
Позднее раскаяние
16 декабря
Россия 1
Через беды и печали
16 декабря
Россия 1
Дело декабристов
17 декабря
Первый канал
Машкин дом
17 декабря
ТВЦ

ревью