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Доля ты!- русская долюшка женская!

13 декабря
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13 декабря 1927
В декабре 1927 года на экраны выходит фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого "Бабы рязанские" - бытовая драма из жизни русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет. Сделанная в реалистических традициях Малого театра, картина правдиво и обстоятельно показала тяжелое, бесправное положение женщины-крестьянки в дореволюционной России. За бытовой историей о последствиях снохачества, в картине угадывались обобщения, связанные с грядущим революционным преображением России.
Главные роли в фильме исполнялись красивыми, молодыми, обаятельными актрисами (Эмма Цесарская, Раиса Пужная, Елена Максимова). В их грубоватой пластике ощущалась энергия народной культуры, жило предчувствие обновления родной земли. Обращение к живым человеческим страстям обеспечило ленте "Бабы рязанские" многолетний и стойкий успех у широкого зрителя и популярность за границей.
Особая ценность ленты в том, что съемки были основаны на этнографических материалах определенной местности, актрисы одеты в подлинные костюмы местных крестьянок, которые съемочная группа с изумлением обнаружила во время работы над фильмом.
Фильм был частично озвучен в 1929 году под руководством изобретателя советской системы звукового кино Александра Шорина.
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Елена МаксимоваРаиса ПужнаяЭмма Цесарская
фильмы
Бабы рязанские

обсуждение >>
№ 2
Арапенкова Валерия (Санкт - Петербург)   25.03.2010 - 13:48
Здравствуйте! Я сегодня узнала от моей бабушки ,что её отец и Эмма Цесарская были двоюродными братом и сестрой.Теперь я стала понимать откуда у меня такая тяга к выступлениям и почему я так смело... читать далее>>
№ 1
Лапаева Надежда (Екатеринбург)   28.11.2007 - 09:57
Кто-нибудь знает биографию Эммы Цесарской, нигде не могу найти. Кроме ее года рождения и смерти ничего нет. Подскажите, кто знает, за кем она была замужем, есть ли дети и пошли они по стопам матери или... читать далее>>
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