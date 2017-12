Доля ты!- русская долюшка женская!

анонс

12 апреля 2006

Первая советская модель журнала «Playboy»

На обложке майского номера журнала «Playboy» красуется фотография Натальи Негоды и надпись: «From Russia with love: The Soviets’ first sex star Natalya Negoda» («Из России с любовью: Первая советская секс-звезда Наталья Негода»).