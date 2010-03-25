Доля ты!- русская долюшка женская!

В декабре 1927 года на экраны выходит фильм Ольги Преображенской и Ивана Правого "Бабы рязанские" - бытовая драма из жизни русской деревни кануна революции и первых послеоктябрьских лет. Сделанная в реалистических традициях Малого театра, картина правдиво и обстоятельно показала тяжелое, бесправное положение женщины-крестьянки в дореволюционной России. За бытовой историей о последствиях снохачества, в картине угадывались обобщения, связанные с грядущим революционным преображением России.

Главные роли в фильме исполнялись красивыми, молодыми, обаятельными актрисами (Эмма Цесарская, Раиса Пужная, Елена Максимова). В их грубоватой пластике ощущалась энергия народной культуры, жило предчувствие обновления родной земли. Обращение к живым человеческим страстям обеспечило ленте "Бабы рязанские" многолетний и стойкий успех у широкого зрителя и популярность за границей.

Особая ценность ленты в том, что съемки были основаны на этнографических материалах определенной местности, актрисы одеты в подлинные костюмы местных крестьянок, которые съемочная группа с изумлением обнаружила во время работы над фильмом.

Фильм был частично озвучен в 1929 году под руководством изобретателя советской системы звукового кино Александра Шорина.