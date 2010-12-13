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«Дом на обочине». Завершение съемок

13 декабря
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13 декабря 2010
13 декабря «Всемирные Русские Студии» и «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» завершили съемки широкоформатного художественного фильма «Дом на обочине».
«Дом на обочине». Завершение съемок
«Дом на обочине» стал второй работой на RWS выдающихся мастеров отечественного кинематографа – режиссера Антона Сиверса, оператора Юрия Шайгарданова и художника Натальи Кочергиной – первый проект «Вербное воскресенье» с успехом прошел в России на Первом канале и на иностранных телеканалах в этом году.
«Дом на обочине». Завершение съемок
История, рассказанная в фильме, начинается с драматического события – аварии, в результате которой пострадал человек. И это событие сталкивает героев, как бильярдные шары: мгновенье - и все перевернется в жизни героев с ног на голову. Главный виновник трагедии, Саша (Андрей Мерзликин), решает позаботиться о юной, убитой горем жене пострадавшего (Татьяна Черкасова), и неожиданно понимает, что он испытывает к девушке чувства далекие от сострадания. Что делать? Молчать о произошедшем – значит всю жизнь врать. Рассказать ей о том, что именно он стал причиной аварии – значит потерять, быть может, впервые обретенную настоящую любовь… Какой выбрать путь? Что будет для него меньшим злом - потеря любви или утрата совести?
«Дом на обочине». Завершение съемок
Работа над картиной началась 9 октября, со съемок локальных сцен «золотой осени», а 24 октября стартовал основной съемочный блок - под Петербургом, в поселке Поляны, где нашли главный объект – дом на обочине. «Мы долго искали нужный нам дом, а в итоге его увидел наш оператор – Юрий Шайгарданов», - рассказывает Антон Сиверс.
«Дом на обочине». Завершение съемок
Антон Сиверс очень тепло отзывается обо всех актерах, занятых в картине, которым, надо сказать, за время съемочного процесса пришлось пережить немало сложностей – погода то и дело вмешивалась в съемочный процесс.
Например, в один из дней, когда должны были снимать осеннюю сцену на берегу озера, вдруг пошел снег. Выход нашли быстро – срочно вызванная поливальная машина «вымыла» от снега все ближайшие деревья и кусты, при помощи специального дыма «занавесили» те деревья, что в отдалении, найденные осенние листья раскидали по первому плану - и сняли осень, хотя вокруг лежал снег!
Комментарии съемочной группы:
Антон Сиверс (режиссер):
«Дом на обочине». Завершение съемок«Главная мысль фильма – Господь дает людям возможность исправить свою жизнь. Фильм, надеюсь, будет интересен всем, а тем, кто тонко мыслит – особенно. В картине много психологических переплетений, так что тем, кто умеет их распознавать, смотреть будет еще интереснее».
Андрей Мерзликин (исполнитель роли Саши):
«Дом на обочине». Завершение съемок«Уже финал, настроение очень хорошее, щемящее и грустное, потому что это была экспедиция, где все сплотились, где все сблизились и стали одной семьей. Да, погода нас измучила, то снег выпадет, то дожди проливные на несколько дней, но в кино это дело привычное. И хотя временами было тяжело - никто не устал, потому что от проекта идет ответная энергия, идет обмен энергиями, а это дает новые силы. Последние две недели съемок мы и вечерами не расставались, успевали друг другу что-то доброе сказать. У нас тут и дни рождения, и праздники – все вместе отмечали»!
Кристина Кузьмина (исполнительница роли жены Саши, Тамары):
«Дом на обочине». Завершение съемок«Фильм повествует о том, как, живя рядом, мы не замечаем друг друга, и пролистываем отношения, доводим все до момента кризиса, когда уже нет обратной дороги и только потом, понимаем, как много потеряли. В этой истории все настолько же просто, насколько сильно и трогательно. Думаю, что многие проживают те же события, что и герои картины».
Андрей Носков (исполнитель роли друга Саши):
«Дом на обочине». Завершение съемок«Моя роль, хотя и не очень большая, но неоднозначная. Сначала мой персонаж кажется таким понятным, но потом оказывается, что у него есть своя боль, которую он прячет под маской. Мне кажется, люди часто прикрываются маской, думая, что она защищает человека от мира, от проблем, что, конечно, не так. Чем больше и интереснее маска, тем трагичнее разочарования в душе и в жизни».

RWS
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персоны
Наталья КочергинаКристина КузьминаАндрей МерзликинАндрей НосковАнтон СиверсТатьяна ЧеркасоваЮрий Шайгарданов
фильмы
Вербное воскресеньеДом на обочине

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