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«День Д» на Российском Международном Кинорынке

13 декабря
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13 декабря 2007
13 декабря в рамках 73-го Российского Международного Кинорынка, а именно - в одном из залов гостиницы «Космос» под интригующим названием «Вечерний Космос», состоялась презентация кинопроекта «День Д».
В ходе презентации журналистам были представлены первый рекламный ролик и фильм о фильме, а также прошла пресс-конференция с создателями этого боевика. В конце мероприятия уставших от шума вертолетов и взрывов ожидал праздничный фуршет.
В презентации приняли участие: продюсер, режиссер, и исполнитель главной роли Михаил Пореченков, исполнительница главной роли Александра Урсуляк (опоздавшая на официальную часть программы), дебютантка Варвара Пореченкова, актер Михаил Трухин, композитор Сергей Шнуров и оператор Вадим Алисов.
В целом после просмотра многочисленных кадров (это, конечно, лишь одна десятая часть самого фильма) трудно судить о качестве проекта, но некоторые моменты мне особо запомнились. Во-первых, Александра Урсуляк, заменившая собой Рэй Дон Чон из культового «Коммандо», что уже говорит о многом (надеюсь, не надо напоминать о цвете кожи американской актрисы). Во-вторых, Михаил Трухин очень уж хорош даже в паре кадров! И, в-третьих, шикарная, как впрочем и всегда, музыка Сергея Шнурова (он пообещал вытащить на себе проект - ловим на слове!).
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«День Д» на Российском Международном Кинорынке фотографии
«День Д» на Российском Международном Кинорынке фотографии
«День Д» на Российском Международном Кинорынке фотографии
«День Д» на Российском Международном Кинорынке фотографии
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№ 2
Оля (Полтава)   8.05.2008 - 22:53
В общем, первое впечатление после просмотра роликов: Михаил с режиссурой справился на отлично. Не буду говорить, что на отлично в плюсом, так как это было копирование уже бессмертного "Командо".... читать далее>>
№ 1
Оля (Полтава)   4.05.2008 - 23:01
То что видела - впечатляет! С нетерпением жду премьеры! "Командо" - один из лучших фильмов Арнольда, и Михаил таки замахнулся не по-детски! Но в этом они, Михаил и Арнольд, и схожи... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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