«День Д» на Российском Международном Кинорынке

13 декабря в рамках 73-го Российского Международного Кинорынка, а именно - в одном из залов гостиницы «Космос» под интригующим названием «Вечерний Космос», состоялась презентация кинопроекта «День Д».

В ходе презентации журналистам были представлены первый рекламный ролик и фильм о фильме, а также прошла пресс-конференция с создателями этого боевика. В конце мероприятия уставших от шума вертолетов и взрывов ожидал праздничный фуршет.

В презентации приняли участие: продюсер, режиссер, и исполнитель главной роли Михаил Пореченков, исполнительница главной роли Александра Урсуляк (опоздавшая на официальную часть программы), дебютантка Варвара Пореченкова, актер Михаил Трухин, композитор Сергей Шнуров и оператор Вадим Алисов.

В целом после просмотра многочисленных кадров (это, конечно, лишь одна десятая часть самого фильма) трудно судить о качестве проекта, но некоторые моменты мне особо запомнились. Во-первых, Александра Урсуляк, заменившая собой Рэй Дон Чон из культового «Коммандо», что уже говорит о многом (надеюсь, не надо напоминать о цвете кожи американской актрисы). Во-вторых, Михаил Трухин очень уж хорош даже в паре кадров! И, в-третьих, шикарная, как впрочем и всегда, музыка Сергея Шнурова (он пообещал вытащить на себе проект - ловим на слове!).