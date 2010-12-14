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RWS присуждена премия

14 декабря
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14 декабря 2010
Студия «Всемирные Русские Студии» (RWS) стала лауреатом ежегодной всероссийской премии «За вклад в экономическое развитие России» в номинации «Социально-ответственная компания. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась 14 декабря в «Марриотт Гранд Отель».
RWS присуждена премия
Премия была учреждена в 2006 году Межрегиональной Организацией Предпринимателей. В этом году она проходила при официальной поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думы РФ, Министерства регионального развития РФ, Межрегиональной Ассоциации региональных энергетических комиссий и Российской Академии Предпринимательства.
Ежегодно Премия присуждается предприятиям и организациям, действующим на территории Российской Федерации, за финансовую устойчивость и стабильность экономической деятельности, непосредственно влияющей на экономический рост России.
Студия«Всемирные Русские Студии» всегда уделяла много внимания общественной деятельности. Уже несколько лет подряд компания выступает партнером Международной образовательной программы молодых кинематографистов Generation Campus, проводит образовательные экскурсии и мастер-классы для студентов ВГИК, регулярно выступает одним из организаторов детских благотворительных фестивалей, инициированных благотворительным фондом помощи детям «Детский КиноМай».

RWS
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