«Три богатыря и Шамаханская царица». Премьера

анонс

18 сентября 2011 Умер Луиджи Коменчини На 91 году жизни в Риме скончался известный итальянский кинорежиссер Луиджи Коменчини. Он был одним из родоначальников итальянской комедии.

18 февраля 2013 «Обитаемый остров». Премьерный тур Федор Бондарчук представляет свой новый фильм «Обитаемый остров» в городах России и Украины.

17 апреля 1981 Аудитория растет Представители около пятидесяти киноклубов из различных городов страны собрались на IV Всесоюзный семинар, который проходил в городе Пущино.