Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Три богатыря и Шамаханская царица». Премьера

14 декабря
Все года

Хроника кино >>
14 декабря 2010
«Три богатыря и Шамаханская царица». Премьера
Предновогоднее настроение и много веселья подарила зрителям (маленьким и большим) премьера нового отечественного мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица», состоявшаяся 14 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Новый фильм питерской анимационной студии «Мельница» является заключительной частью серии, рассказывающей про забавные похождения былинных героев Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Правда, в то, что четвертая часть - последняя, с трудом верится, потому как создатели просто-таки фонтанируют шутками да прибаутками, словно за их плечами нет еще трех по-настоящему удачных картин.
На премьерный показ пришли звезды шоу-бизнеса и кино вместе со своими детьми: Александр и Екатерина Стриженовы с дочерью, Мария Шалаева с сыном, Ирина Чайковская, Оксана Кутузова и другие.
Картину детям и их родителям, бабушкам и дедушкам представил продюсер Сергей Сельянов, который начал с того, что поблагодарил Марию Шалаеву за подаренный букет, а затем пригласил насладиться новым творением студии «Мельница».
На сей раз богатырям предстоит противостоять могущественной Шамаханской царице и ее ворону. А помогать им будут уже известные вам конь-библиотекарь Юлий Гай Цезарь, осел Моисей и... Впрочем, об этом вы узнаете сами, если придете в кинотеатр 30 декабря, когда «Три богатыря и Шамаханская царица» выйдут в прокат.

Макс Милиан
Фоторепортаж - Валерий Лукьянов
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Оксана КутузоваСергей СельяновАлександр СтриженовАлександра СтриженоваЕкатерина СтриженоваМария Шалаева

фотографии >>
Мария Шалаева с сыном
Мария Шалаева с сыном
Мария Шалаева с сыном
Мария Шалаева с сыном
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 15
Настюшка2011 (Самара)   15.03.2011 - 12:45
Хороший, веселый мультик. С радостью смотрят как дети,так и взрослые. Побольше бы таких добрых и веелых мультиков. Зачастую в последнее время больше показывают агрессивные, зарубежные мультики, после просмотра... читать далее>>
№ 14
Женя_87 (Новомосковск (Днепр обл))   10.01.2011 - 00:25
Хотя я солидарен с Татьяной - для детей самое то! лучше всяких трансформеров, симпсонов и т.д.! читать далее>>
№ 13
Татьяна Феникс (Саратов)   9.01.2011 - 16:18
Отличный мультик,яркий, красиво нарисованный, добрый) Что важно-учит ребенка дружбе и взаимопомощи) Его ребенку приятно показать и самому хорошо посмотреть))) Спасибо его создателям! Побольше бы таких... читать далее>>
№ 12
Женя_87 (Новомосковск (Днепр обл))   8.01.2011 - 12:23
Как по мне, мультик так себе, значительно отличается (в худшую сторону) от предыдущих! читать далее>>
№ 11
ОЛьга_Ст (Москва)   3.01.2011 - 19:04
Вчера всей семьёй (с мужем и дочкой) сходили на этот мультфильм. Мультик хороший, понравился и взрослым (есть несколько шуток, понятных только взрослым), и детям. Мульт веселый, не затянутый...что ещё... читать далее>>
Всего сообщений: 14
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Умер Луиджи Коменчини

Умер Луиджи Коменчини

На 91 году жизни в Риме скончался известный итальянский кинорежиссер Луиджи Коменчини. Он был одним из родоначальников итальянской комедии.
Аудитория растет

Аудитория растет

Представители около пятидесяти киноклубов из различных городов страны собрались на IV Всесоюзный семинар, который проходил в городе Пущино.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Забродин
11 декабря умер актер Николай Забродин.
Иван Мацкевич
10 декабря ушёл из жизни актёр Иван Мацкевич.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева (II)
Ульяна Леонова
Владимир Лысенко
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Семён Шкаликов
Йозеф Абргам
Джейн Биркин
Дэн Дейли
Ли Ремик
КаДи Стрикленд
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Премьеры ТВ

Серебряный бор
11 декабря
Первый канал
Тайны следствия-17
11 декабря
Россия 1
Три в одном
15 декабря
ТВЦ
Алмазы Цирцеи
16 декабря
ТВЦ
Позднее раскаяние
16 декабря
Россия 1
Через беды и печали
16 декабря
Россия 1
Дело декабристов
17 декабря
Первый канал
Машкин дом
17 декабря
ТВЦ

ревью