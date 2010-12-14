«Три богатыря и Шамаханская царица». Премьера

Предновогоднее настроение и много веселья подарила зрителям (маленьким и большим) премьера нового отечественного мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»
, состоявшаяся 14 декабря в московском кинотеатре «Октябрь».
Новый фильм питерской анимационной студии «Мельница»
является заключительной частью серии, рассказывающей про забавные похождения былинных героев Ильи Муромца
, Добрыни Никитича
и Алеши Поповича
. Правда, в то, что четвертая часть - последняя, с трудом верится, потому как создатели просто-таки фонтанируют шутками да прибаутками, словно за их плечами нет еще трех по-настоящему удачных картин.
На премьерный показ пришли звезды шоу-бизнеса и кино вместе со своими детьми: Александр
и Екатерина Стриженовы
с дочерью, Мария Шалаева
с сыном, Ирина Чайковская
, Оксана Кутузова
и другие.
Картину детям и их родителям, бабушкам и дедушкам представил продюсер Сергей Сельянов
, который начал с того, что поблагодарил Марию Шалаеву
за подаренный букет, а затем пригласил насладиться новым творением студии «Мельница»
.
На сей раз богатырям предстоит противостоять могущественной Шамаханской царице
и ее ворону. А помогать им будут уже известные вам конь-библиотекарь Юлий Гай Цезарь
, осел Моисей
и... Впрочем, об этом вы узнаете сами, если придете в кинотеатр 30 декабря
, когда «Три богатыря и Шамаханская царица»
выйдут в прокат.
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