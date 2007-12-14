«Кука». Презентация DVD

анонс

18 февраля 2013 Чешские зрители приняли российское кино В Праге завершился первый Фестиваль российского кино, прошедший с 24 по 28 июня в одном из центральных кинотеатров Světozor недалеко от Вацлавской площади.

18 февраля 2013 Кочующий Северный Кинофестиваль С 27 по 31 октября 2008 года Кочующий Северный Кинофестиваль прошел в городе Кировске Мурманской области.

7 ноября 2006 Премьера фильма "Тихий Дон" Фильм "Тихий Дон", снятый выдающимся кинорежиссером Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова, выходит на экраны Первого канала телевидения 7 ноября. На пресс-конференции, посвященной премьере фильма, Константин Эрнст напомнил, что в течение двух лет, в 1989-1990 года, Бондарчук работал над своей последней эпической лентой совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи.