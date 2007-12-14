Главный «ПУТЬ»

анонс

В сериале СТС «Дочки-матери», который стартовал 21 мая, много героев и, соответственно, много сюжетных линий.

13 февраля 2012

Ты - не один. Ты - плюс один!

«Плюс один» - это уравнение, слагаемые которого каждый зритель должен выбрать сам, потому что этот фильм – про каждого из нас. Нужно найти главное слагаемое, то самое, которое и есть - "Плюс один", и научиться жить счастливо...