Главный «ПУТЬ»

Завершены съемки масштабного российского блокбастера «Путь», по мотивам книги Александра Червоненко «Судный день», продюсера Искандера Галиева и режиссера Владимира Пасичника
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«Путь» претендует на включение в книгу рекордов Гиннеса по количеству спортсменов-чемпионов мира, участвовавших в съемках.
Кинокомпания WAYFILM стала единственной, кому удалось получить разрешение на киносъемки в знаменитом Шаолиньском монастыре, использовать в качестве «массовки» настоящих монахов и даже ударить в священный колокол. Другой этап съемок проходил в джунглях Таиланда на границе с Бирмой. Реальные военнослужащие тайской армии и полицейские, переодетые в форму террористов, приняли участие в съемках крупной батальной сцены. Принял участие в киносъемках и восходящая звезда азиатских боевиков Дэвид Буэно, которого называют тайским Брюсом Ли.
Российский актерский состав: Ирина Чащина
, Лада Дэнс
, Ольга Зайцева
, Елена Нелидова, Николай Валуев
, Олег Тактаров
, Ренат Лайшев
, Валерий Востротин, Дмитрий Носов, Дмитрий Максимов, Джамал Аджигирей
, Алик Гульханов
, Артем Михалков
, Александр Яцко
, Василий Стоноженко
, Владимир Денисов, Михаил Горевой
, Борис Миронов
, Сергей Шолох, Александр Новиков, Владимир Смирнов, Алексей Орлов и др.
Основная сюжетная линия фильма – жизненный «Путь» Алексея (Дмитрий Носов), типичного подростка начала 90-х, когда альтернатива нищенскому существованию - криминал и наркотики. Но вместо колонии Алексей попадает в «Школу самбо», где из трудных подростков куют чемпионов. Эта закалка пригодится Алексу в армии и в спецподразделении по борьбе против международного терроризма и наркомафии…
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