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Зрители КАРОнуют кино

15 декабря
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15 декабря 2006
Крупнейшая в России киносеть "Каро - Фильм" решила наградить наиболее успешные фильмы, которые шли в её кинотеатрах за 2006 год. Премия "КАРОнация" вручалась по итогам голосования - около 25.000 кинозрителей на протяжении шести месяцев отдавали предпочтения тому или иному фильму, в голосовании принимали участие и интернет-пользователи.
Список номинантов составляли зрители. Получившийся результат таков:
* Главный режиссер года - Федор Бондарчук, "9 рота"; номинанты: Тимур Бекмамбетов, "Дневной Дозор"; Алексей Балабанов, "Мне не больно".
* Самый красивый сюжет (лучший сценарий)Нина Гринштейн, Оксана Бычкова, "Питер FM"; номинанты: Сергей Лукьяненко, Тимур Бекмамбетов, Александр Талал "Дневной Дозор"; Валерий Мнацаканов, "Мне не больно".
* Самый смелый дебютЕлизавета Боярская, "Парк советского периода"; номинанты: Юрий Чурсин, "Изображая жертву"; Сергей Крапива, "Человек безвозвратный".
* Самый крутой саундтрек (лучшая музыка к фильму) - "Питер FM", песня "Вне зоны доступа" группы "312"; номинанты: "Дневной Дозор", песня "Останусь" группы "312"; "Живой", песни группы "Сплин".
* Самый модный кастинг (лучший актерский ансамбль) – "9 рота"; номинанты: "Изображая жертву", "Дневной дозор".
* Самый стильный киногерой (лучшая мужская роль)Артем Ткаченко, "Меченосец"; номинанты: Константин Хабенский, "Дневной Дозор"; Владимир Машков, "Охота на пиранью".
* Самая яркая звезда (лучшая женская роль) Чулпан Хаматова, "Меченосец"; номинанты: Жанна Фриске, "Дневной дозор"; Рената Литвинова, "Мне не больно".

Главный фильм года - "Дневной Дозор"; номинанты: "9 рота", "Питер FM".
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персоны
Фёдор БондарчукЕлизавета БоярскаяСергей КрапиваРената ЛитвиноваВладимир МашковАртём ТкаченкоЖанна ФрискеКонстантин ХабенскийЧулпан ХаматоваЮрий Чурсин
фильмы
9 ротаДневной ДозорЖивойМеченосецМне не больноОхота на пираньюПарк советского периодаПитер FMЧеловек безвозвратный

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№ 1
Щербакова Марина (Москва)   17.01.2007 - 16:28
МИХЕЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА– автор концепции, руководитель проекта и режиссер Ежегодной церемонии вручения премии самым стильным киногероям «КАРОНАЦИИ». Концепция церемонии перекликается с концепциями вручения... читать далее>>
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