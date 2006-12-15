Зрители КАРОнуют кино

анонс

9 декабря состоялась пресс-конференция с Джеймсом Кэмероном, Сигурни Уивер и другими создателями долгожданного кинофильма про синих людей.

18 февраля 2013

Пятый фестиваль нового итальянского кино "НАЙС" открылся в Санкт-Петербурге

В киноцентре "Родина" была показана комедия Франческо Амато "Ну что я здесь делаю!", получившая приз зрительских симпатий на конкурсе в США.