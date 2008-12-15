«Кино без границ». Открытие

Так случается иногда, что вот приходишь куда-то, и не понятно, где ты, что происходит, кто эти люди... Похожее ощущение возникло у меня на открытии второго фестиваля «Кино без границ», причём надо заметить, что всё происходило в знаменитом центральном доме литераторов. Нет, я ничего не имею против этого чудесного места, но аутентичность его стен окончательно усугубила мою запутанность. Очутившись в фойе, я подумал, что здесь-то открытие и состоится. Эта мысль меня не особо впечатлила, и я пошёл искать это самое открытие поближе к буфету. Там я нашёл стакан пива и компанию пьяных дядек-литераторов, чья оживлённая дискуссия могла бы запросто подпитать необходимым количеством энергии всё мероприятие наверху. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил для себя, что теперь уж точно всё началось. Я прошёлся по залу и встретил главу компании «Кино без границ», Сэма Клебанова: стоя за микроскопическим ди-джейским пультом, он заводил какую-то южную музыку и создавал таким образом музыкальную атмосферу. В противовес музыке, как раз напротив, расположилась барная стойка, у которой большая часть публики выстроилась в очередь. Позже выяснилось, что там наливали бесплатные алкогольные напитки. Через какое-то время всех пригласили в кинозал, потом ещё раз пригласили и только после того, как алкоголь закончился, все заняли свои места в зрительском зале. На сцену выходят Сэм Клебанов и Антон Мазуров – самое время для того, чтобы сказать своё организаторское слово. Немного о Такеши Китано, чуть-чуть о своей нелёгкой доле, пара слов о перспективности всего дела и даже о том, что эта наивысшая точка, она уже вот прямо здесь и сейчас, ведь по информации Антона Мазурова билеты раскупают как горячие пирожки, и уже на первые сеансы будет не протолкнуться. Отметили, что это мероприятие не только открытие фестиваля, но и его десятый день рождения, и справлять его решили в кругу старых друзей. Этот факт меня приятно удивил и заставил посмотреть на всё происходящее с другой стороны. Всё так и было – приятная спокойная дружеская обстановка. На сцену попросили выйти всех сотрудников «Кино без границ», представили, поблагодарили, разошлись. В качестве праздничного торта, собравшимся представили очень сильную картину Ханы Махмальбаф «Будда рухнул от стыда»
, поставив этим жирную положительную точку.
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