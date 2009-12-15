«Новые приключения Аленушки и Еремы». Премьера

15 декабря в кинотеатре «Ролан» состоялась премьера мультфильма «Новые приключения Аленушки и Еремы»
- продолжения прошлогодней истории о похождениях известных персонажей русского фольклора.
Картину представили гостям режиссер Георгий Гитис
, сценарист Андрей Гончаров
, актеры Инна Гомес
, Евгений Воскресенский
, Вячеслав Гришечкин
и Юлия Ковальчук
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После всех передряг первой части Аленушка и Ерема живут в тереме с царем Дормидонтом и теткой Ефросиньей. Аленушка готовится к свадьбе, Ерема репетирует концертную программу. А заколдованный Ежище все пытается поговорить с Аленой, и попросить чтобы она его расколдовала.
Изгнанные из терема царем Дормидонтом рыцарь Фрауэнлоб Фон Цветтер и воевода Гордей заняты восстановлением дворца рыцаря.
Всеслава тем временем проводит запуск искусственного спутника Земли. Спутник врезается в замок рыцаря тогда, когда Фрауенлоб и Гордей торжественно закладывают последний кирпич в стену замка. Замок снова разваливается. Фрауэнлоб и Гордей в бешенстве…
Чем же заканчивается эта сказка, вы узнаете 24 декабря. Именно в этот день «Новые приключения Аленушки и Еремы»
стартуют в прокате.
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