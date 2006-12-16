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Детективная иллюзия в коммунальной квартире

16 декабря
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16 декабря 2006
Завершились съемки фильма Владимира Нахабцева "Куратор". Жанр фильма – мистический триллер. Это история обычной питерской коммуналки: кто-то пьет, кто-то любит, кто-то ссорится. Но жизнь не должна становиться монотонной, похожей на эту квартиру, но появляется новый персонаж Ян Давыдович Куратор, и все меняется самым неожиданным образом. Образованным он чем-то напоминает Воланда, несведущим – маньяка-убийцу. Жителям коммуналки эта ситуация, естественно, не нравится. Но соседи даже не догадываются, что, возможно, все они – своеобразная фокус-группа, которую выбрали для своего эксперимента Высшие Силы.
В главной роли – Юрий Беляев. Также в картине снимались Виктор Проскурин, Светлана Светличная, Кирилл Пирогов, Даниил Спиваковский, Вилле Хаапасало. Свою последнюю роль в кино здесь сыграл Виктор Павлов.
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персоны
Юрий БеляевКирилл ПироговВиктор ПроскуринСветлана СветличнаяДаниил Спиваковский
фильмы
Наблюдатель

обсуждение >>
№ 2
Strelok123   3.02.2013 - 23:42
Прошло 5 лет,а фильма так и нет...(( читать далее>>
№ 1
Алекс (Киев)   24.01.2008 - 16:01
Друзья! За любые деньги помогите достать этот фильм. Или информацию о том, где его можна добыть. krane@ukr.net Спасибо! krane@ukr.net читать далее>>
Всего сообщений: 2
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