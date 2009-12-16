«Аватар» выходит в прокат!

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Лайфстайл Дуэйн Джонсон решил баллотироваться на пост президента США У актера есть 8 лет на то, чтобы разобраться в политике

Лайфстайл Дастин Хоффман пытался соблазнить несовершеннолетнюю подругу своей дочери Актера будоражили необычные обстоятельства

Ролики фильмов «Счастливого дня смерти» Каждый день она просыпается, чтобы умереть.

Главная тема Застава, контрабас и свингеры: как дела у украинского кино В этом году в украинский прокат вышло 34 фильма местного производства, в будущем году планируется не меньше

Лайфстайл Гоша Куценко посвятил песню Дмитрию Марьянову Выше, выше, выше, выше, радуги летишь.

Новости кино Найдены режиссёры для ремейка полицейского фильма «48 часов» Paramount Pictures доверит постановку братьям Бену и Джошу Сэфди.

Новости кино На Берлинале покажут новый американский фильм Тимура Бекмамбетова «Профиль» вошёл в программу «Панорама» 68-го Берлинского международного кинофестиваля.

Рецензии на фильмы «Санта и компания»: Обыкновенное чудо Сказочка для рождественской ночи