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«Око за око» - новый фильм Геннадия Полока

17 декабря
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17 декабря 2006
Геннадий Полока, автор советского кинохита «Республика Шкид», приступил к съемкам нового фильма «Око за око». Работа над российско-белорусской картиной проходит в Минске на киностудии «Беларусьфильм». Замысел картины о «красном терроре» режиссер вынашивал более 40 лет. Ветеран советского кино Геннадий Полока, который в прошлом году отметил 75-летие, лишь сейчас начал воплощать в жизнь свои давние задумки.
Геннадий Полока, режиссер, народный артист России: «Этот замысел очень давний. Я собирался снимать эту картину еще до «Республики Шкид». В 1960-х режиссер сумел убедить чиновников, что кино о «красном терроре» будет нужным и полезным для современников. Идею фильма приняли, однако снимать его поручили другим режиссерам - Алексею Герману и Григорию Аронову. По мнению кинокритиков, картина получилась неудачной, и теперь Геннадий Полока собирается сделать свою версию.
«Картина, как мне представляется, будет иметь трагикомический характер. В самом материале много трагического и много смешного».Ростислав Янковский, народный артист СССР, исполнитель одной из ролей в фильме «Око за око»: «В этом великолепном материале есть много интересных образов, много юмора и одновременно драматизма». Литературной основой фильма «Око за око» стала повесть Бориса Лавренева «Седьмой спутник», а также воспоминания писателя.
В центре картины - генерал царской армии Евгений Адамов, которого арестовывают большевики. После того как на территорию страны вторгаются интервенты, советская власть обращается к нему за помощью и предлагает работу в Красном трибунале. Адамов соглашается. Попав потом в плен к белогвардейцам, генерал-аристократ отказывается служить белым.
Владилен Арсеньев, генеральный продюсер фильма «Око за око»: «Проблемы между красными и белыми - кто прав, кто не прав - касаются и России, и Беларуси.
У нас общая история».Выход фильма на экраны двух стран запланирован на осень следующего года - в канун 90-летия Октябрьской революции и реальных исторических событий, которые легли в основу киноленты.
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фильмы
Республика ШКИД

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№ 1
Людмила Павловна (Россия, Москва)   2.03.2010 - 20:20
Пошлой ночью по сити -FM слушала изумительную передачу о съемках фильма "Око за око". реж. Г.Полока.Но суть передачи меня поразила именно в главном: не позволить современным нуворишам исказить... читать далее>>
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