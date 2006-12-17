Призеры "Сталкера"

анонс

10 февраля 2007 Сергею Параджанову возвращен членский билет СК СССР В 1984 году, благодаря настойчивым хлопотам руководства "Грузия-фильм" и друзей С. П. получает разрешение Госкино СССР снять фильм на киностудии "Грузия-фильм" — фильм "Легенда о Сурамской крепости".

25 июня 2007 Пиратский корабль В 1932 году выходит документальный фильм «Два океана» — итог длительного и трудного путешествия киногруппы — режиссера В.Шнейдерова, операторов М. Трояновского и Я. Купера — вместе с экипажем ледокола «Александр Сибиряков» , который должен был летом 1932 года пройти Северный морской путь в одну навигацию.

18 февраля 2013 Ретроспектива фильмов Отара Иоселиани Музей кино представил в Москве ретроспективу фильмов известного режиссера Отара Иоселиани.