Призеры "Сталкера"

На завершившемся 17 декабря 2006 года в столице кинофестивале "Сталкер"
одну из наград - приз "За права человека" - получил Александр Солженицын
.
Так жюри отметило его экранизированный роман "В круге первом
".
Лучшим игровым фильмом стал "Странник
" Сергея Карандашова, ранее победивший на кинофестивале "Меридианы Тихого" и в игровом конкурсе фестиваля "Покров-2006". В разделе "Документальное кино" лучшей была названа лента "Собиратели теней
" Марии Кравченко (премии фестиваля ВГИКа и фестиваля документального кино "Лавр"). Режиссер Алексей Демин получил премию за анимационный фильм "Буатель".
Специальный приз "Сталкера" получила картина Ольги Стефановой "Беслан.
Право на жизнь" (с формулировкой "За ненавязчивость трагических выводов, на которые наталкивает жизнь"). Режиссеры Владислав Виноградов и Ольга Высоцкая, авторы документальной картины "Французскiй домъ", награждены специальным призом управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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