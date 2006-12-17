Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Призеры "Сталкера"

17 декабря
Все года

Хроника кино >>
17 декабря 2006
На завершившемся 17 декабря 2006 года в столице кинофестивале "Сталкер"
одну из наград - приз "За права человека" - получил Александр Солженицын.
Так жюри отметило его экранизированный роман "В круге первом".
Лучшим игровым фильмом стал "Странник" Сергея Карандашова, ранее победивший на кинофестивале "Меридианы Тихого" и в игровом конкурсе фестиваля "Покров-2006". В разделе "Документальное кино" лучшей была названа лента "Собиратели теней" Марии Кравченко (премии фестиваля ВГИКа и фестиваля документального кино "Лавр"). Режиссер Алексей Демин получил премию за анимационный фильм "Буатель".
Специальный приз "Сталкера" получила картина Ольги Стефановой "Беслан.
Право на жизнь" (с формулировкой "За ненавязчивость трагических выводов, на которые наталкивает жизнь"). Режиссеры Владислав Виноградов и Ольга Высоцкая, авторы документальной картины "Французскiй домъ", награждены специальным призом управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
фильмы
В круге первом

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Пиратский корабль

Пиратский корабль

В 1932 году выходит документальный фильм «Два океана» — итог длительного и трудного путешествия киногруппы — режиссера В.Шнейдерова, операторов М. Трояновского и Я. Купера — вместе с экипажем ледокола «Александр Сибиряков» , который должен был летом 1932 года пройти Северный морской путь в одну навигацию.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Леонид Броневой
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Инара Слуцка
Мария Смольникова
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Люси Дубинчик
Милла Йовович
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Джованни Рибизи
Кэтрин Уинник
все родившиеся 17 декабря >>

Премьеры ТВ

Алмазы Цирцеи
16 декабря
ТВЦ
Позднее раскаяние
16 декабря
Россия 1
Через беды и печали
16 декабря
Россия 1
Дело декабристов
17 декабря
Первый канал
Машкин дом
17 декабря
ТВЦ
Гоголь. Начало
22 декабря
ТВ-3
Бумеранг
23 декабря
Первый канал
Зеркала любви
23 декабря
ТВЦ
Крылья Пегаса
23 декабря
Россия 1

ревью