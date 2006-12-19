Сталин.Live

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26 января 2008

Эльдар Рязанов покидает пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника"

Известный режиссер Эльдар Рязанов объявил о том, что он покидает пост президента Российской академии кинематографических искусств "Ника". "Я отслужил два срока (шесть лет) и ухожу, потому что закончилось время моего пребывания на этом посту", - сказал Рязанов на пресс-конференции, посвященной началу благотворительного фестиваля фильмов-конкурсантов на национальную кинематографическую премию "Ника".