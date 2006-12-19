В России выходит в свет телесериал "Сталин LIVE
", автором которого является Григорий Любомиров - создатель легендарной "Рублевки LIVE
". Это воссозданная в подробностях жизнь Сталина с 1 по 28 февраля 1953 года - дня, когда с ним произошел инсульт. В картине также отражены такие моменты, как загадочная история с гибелью в немецком плену сына Сталина от первого брака - Якова, смерть второй жены Сталина Надежды Аллилуевой, странные подробности похождений второго сына Сталина - Василия и отношений Сталина и Валентины Истоминой - бессменной сестры-хозяйки ближней дачи на протяжении 18 лет, которую многие считали гражданской женой Сталина.
По словам Любомирова, особенности этого сериала станут внутренние монологи и дискуссии Сталина с самим собой. "Именно через эти монологи даются ответы на многочисленные исторические загадки как, например: "Почему Сталин "проспал" начало войны?", - сказал Любомиров. Главные роли - Сталина, Берии, Хрущева, Маленкова, Василия и Светланы Сталиных, Надежды Аллилуевой, Якова Джугашвили - отданы актерам, лица которых явно не будут ассоциироваться у зрителей с другими образами: Давид Гиоргобиани, Малхаз Асламазашвили, Владимир Чуприков, Игорь Марычев
, Павел Ващилин
, Надежда Бортникова
", - отметил он. Между тем, как подчеркнул на пресс-конференции создатель сериала, съемки Сталина впервые в истории ведутся не в картонных павильонах "Мосфильма", а на реальных объектах. Например, на ближней даче в Кунцево и в других исторических интерьерах, где жил и работал Сталин.
"Мы в съемочной группе все, каждый по-своему, поставили себе максимально сложную задачу - уйти от штампов и стереотипов. А главное - от оценок, навязываемых нам более, чем полвека мемуаристами и политиками. В массовом восприятии образ Сталина оброс неправдами и анекдотами, но живой Сталин все равно просвечивает сквозь призму чужих восприятий", - сказал Любомиров.
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