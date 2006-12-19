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"Человеку-амфибии" исполнилось 45 лет

19 декабря
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19 декабря 2006
В столичном Доме кино прошел торжественный вечер, посвященный 45-летию фильма "Человек-амфибия".
"Все 45 лет мы живем в атмосфере любви к нашему фильму миллионов зрителей," - рассказал исполнитель роли человека-амфибии, народный артист России Владимир Коренев. По его словам, успех фильма всегда непредсказуем, "но здесь были все основания надеяться, здесь счастливо сошлись все звезды". Коренев пояснил, что слагаемые успеха фильма - и литературная основа - роман Александра Беляева, и работа режиссера Владимир Чеботарев, композитора Андрея Петрова. "Над фильмом работал блистательный оператор Эдуард Розовский, который за свою жизнь снял более 80 фильмов, в числе которых еще одна легенда - "Белое солнце пустыни". Разовский был первым, кто освоил и великолепно провел уникальные подводные съемки", - отметил он. "Я уже не говорю о замечательном актерском составе: прежде всего это великий актер Николай Симонов, Владлен Давыдов, Михаил Козаков, Анастасия Вертинская и другие. Это не просто высококлассные профессионалы, но и значительные личности, настоящие звезды", - сказал Коренев. На вопрос, какие трудности он испытывал, исполняя роль человека-амфибии, Коренев отметил: "Все трудности и сложности были мне тогда только в радость. Это была моя первая работа в кино после окончания театрального института. Мне было 20 лет и я был счастлив, что попал в такую выдающуюся компанию". "К слову сказать, сегодня мы впервые после премьеры в кинотеатре "Россия" собрались в Доме кино на юбилейный вечер всем составом", - сказал Коренев
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Анастасия ВертинскаяВладлен ДавыдовМихаил КозаковВладимир КореневНиколай Симонов
фильмы
Человек-амфибия

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