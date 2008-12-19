«Любовь на районе»: премьера

C 19 декабря - на ТНТ ситком о настоящей провинциальной жизни.
Впервые на российском телевидении – самый радикальный ситком о настоящей провинциальной жизни. В современном мире, где главным словом стало «успех», еще остались герои, для которых главное слово – это «счастье».
В маленьком городе живут две пары – Ваня с Машей и Костик с Аней. Еще есть Карина, которая лучше всех разбирается в отношениях, хотя у нее самой отношений нет. Все, что им нужно для счастья – бутылка пива, пакетик орешков, колбаса (желательно свежая) и много секса. Они не шутят друг над другом - у них проблемы с чувством юмора. Зато они живут так, что становится смешно другим.
«Любовь на районе» - это предельно провокативный, непристойный и очень смешной сериал, аналогов которому на российском телевидении нет. Главные герои меряются половыми органами, танцуют на столе со спущенными до колен колготками и бреют ноги на глазах у своих друзей. Они едят просроченные продукты из социального супермаркета, пьют пиво из бутылок в баре и часто трахаются. Они не беспокоятся о том, правильно они живут или нет. Для них жизнь прекрасна, даже если нет работы, денег и перспектив.
Они абсолютно счастливы!
Костик
- Игорь Стам
22 года, не женат. Состоит в отношениях с Аней.
Служил в армии. Говорит, что служил в ВДВ и видел все. В действительности «все», что он видел – это хозчасть и свинарник, в котором и проходила его доблестная служба.
Любит: пиво, боксерские перчатки, прятаться в шкафу, смотреть «Звездные войны».
Не любит: похмелье, разговоры о своих умственных способностях, свои умственные способности.
"Я так воспитан - если девочка пацана дождалась, пацан на сухариках экономить не должен".
Как попал на съемки
Очень просто. Как, впрочем, и во все остальные сериалы, в которых мне приходилось играть. Видите, какой я скромный? Я пришел на кастинг, где познакомился с режиссером и произвел на него неизгладимое впечатление. Он испугался, пригласил меня на пробы – и я получил роль.
О своем герое
Не могу сказать, что я в жизни часто сталкивался с такими людьми, как Костик. Зато я имел возможность неоднократно их наблюдать. При этом, мой герой - это не конкретный человек, это мое видение, представление о подобном контингенте. Костик – не одноплановый персонаж, в нем есть огромный набор граней, которые раскрываются постепенно, от серии к серии.
О чем сериал
О добрых людях. Очень простых и наивных. Во всяком случае, я старался играть так, чтобы каждая серия была очень доброй историей.
Аня
- Елена Ташаева
21 год, не замужем, но стремится это изменить.
Присматривается к Костику как к будущему мужу. Периодически его бьет.
Работает в турфирме, живет у Костика, хочет детей и все такое. Имеет странную маму и двух младших сестер.
Любит: своих подруг, секс и тусоваться в кафе.
Не любит: своих подруг, секс и тусоваться в кафе.
"Я не могу больше слушать про Карину. Лучше видеть, какая она дура, чем слушать, какая она хорошая"
Как попала на съемки
Мне позвонили и предложили приехать на знакомство с режиссером Михаилом Угаровым, который как раз тогда набирал актеров для сериала. Причем на этом знакомстве о сериале речь даже не заходила – мы просто беседовали о жизни, о театре. В общем, самый обыкновенный разговор. А потом выяснилось, что таким образом съемочная группа отбирала актеров наиболее близких к главным героям по типажам. Так я стала Аней.
О своем герое
Из всех трех девчонок в сериале, Аня – самая невинная. У нее есть две младших и очень вредных сестры, которые о сексе знают значительно больше, чем она. Она очень комплексует по этому поводу, но тут ей по счастью попадается Костик, который только что вернулся из армии и жаждет женской ласки. Так они становятся парой и Аня постепенно превращается в самую развратную девочку из всей компании.
О чем сериал
О том, что можно вполне быть счастливым даже если ты живешь самой обыкновенной жизнью и не стремишься в скором времени стать лауреатом Нобелевской премии. Обычная жизнь – она тоже очень веселая и приятная.
Ваня
- Денис Косяков
21 год, живет с Машей.
Нигде не работает. И не знает, как это делается.
Любит: свою девушку и колбасу. Колбаса достается, преимущественно, просроченная.
Не любит: Последствия от поедания просроченной колбасы и то, что Маша храпит во сне.
"Если я не могу подарить своей девушке то, что я хочу - зачем мне такая девушка?"
Как попал на съемки
Пришлось совершить несколько подкупов, побывать в нескольких постелях. В общем, все нормальные для шоу-бизнеса вещи. Шучу. Меня пригласили на кастинг на эту конкретную роль – и я под нее подошел.
О своем герое
Увалень. Страшно ленивый, добродушный увалень. Самое любимое занятие – сидеть перед телевизором и ничего не делать. Я тоже, кстати, это люблю.
Как вживался в роль
Легко. Даже очень. Я в каждом персонаже стараюсь находить что-то похожее на себя самого. С Ваней это было довольно просто – он вообще очень на меня похож. Разве что у меня на порядок лучше с чувством юмора.
Маша
- Анна Котова
21 год. Спустя 300 с лишним дней отношений с Ваней все еще не замужем. Работает в социальном супермаркете и имеет неограниченный доступ к просроченным продуктам питания.
Любит: Ваню, Ваню, еще раз Ваню и еще раз, когда он уже спит.
Не любит: Ванино равнодушие и его способность пукать во сне.
"Мужикам нельзя запрещать переключать каналы. Это самое страшное, что может сделать женщина"
Как попала на съемки
Мне позвонили, позвали на кастинг. Как всех. Но тут явно замешана судьба. Обычно фотографии актеров попадают кастинг-менеджерам проектов из разных агентств. А мою фотографию режиссеру показала вообще какая-то девушка, которая ни в каком агентстве не работала, а просто где-то сумела добыть фото и решила, что я подойду на роль.
О своем герое
Моего персонажа зовут Маша. Ей 21 год. Живет с молодым человеком Ваней. Любит его и спускает ему все. То, что он не работает, флиртует с другими и так далее. Маша в будущем наверняка станет матерой домохозяйкой. Должна быть квартира, деньги, дети, муж, чтобы сидел дома перед телевизором в тапках… Неважно, что он будет делать, важно, чтобы он был.
О чем сериал
О нескольких, как я их называю, обаятельных придурках. Они постоянно делают какие-то глупости, но при этом они настолько искренние и обаятельные, что я думаю, они обязательно понравятся зрителям.
Ксю
- Олеся Железняк
47 лет, мама Ани и еще двух ее сестер. Не замужем.
В свои 47 пытается выглядеть моложе своих дочерей.
Любит: секс.
Не любит: когда ее называют мамой.
"Бывает такая грудь, что просто нельзя не потрогать"
Расскажите немного о вашем персонаже.
Мой персонаж – это мать троих детей без возраста. Она очень хочет быть молодой, выглядеть молодо и даже запрещает своим детям называть себя мамой – ее все называют Ксю. Очень яркая женщина, мне понравилось ее играть.
Как вы попали на съемочную площадку?
Как и все остальные актеры – меня пригласил Михаил Угаров на кастинг, мы побеседовали, обсудили персонажа и пришли к выводу, что я могу его сыграть. Потом были пробы, на которых мне пытались добавить возраста – одежда, грим. Выглядела я как старшая сестра Ани, а не как ее мама. Мы даже специально садились с режиссером и прикидывали, в каком возрасте я должна была бы родить свою старшую дочь. Получилось, что очень рано. И это идеально соответствовало характеру Ксю.
Тяжело ли вам было играть человека, который значительно старше вас?
Не сказала бы. Когда я только окончила театральный институт, мне в Ленкоме в одном из спектаклей пришлось играть пожилую женщину. Там было тяжелее. А здесь была такая ситуация, что и играть особо не приходилось. Ксю старается быть моложе, вести себя как молодая женщина, чтобы разница в возрасте была не так заметна.
Как складывалисьь ваши отношения с молодыми актерами на площадке?
Отлично. У нас была замечательная атмосфера на съемках, и со всеми ребятами было очень приятно работать. Несмотря на то, что наш сериал – комедийный, все очень серьезно подошли к работе. Мне кажется, у нас получился хороший ситком.
Карина
- Софья Урицкая
21 год, не замужем и ничего удивительного. Состоит в отношениях с огромным количеством самцов, которых кастрирует. Ибо ветеринар.
Борис Хлебников
, креативный продюсер
Кому в первую очередь будет интересен ситком «Любовь на районе»?
Наши зрители – сексуально озабоченные школьники, бездельники и студенты. Должен сказать, что я доволен результатом работы, которую мы проделали. Мы очень четко представляли, какой он – наш зритель. «Любовь на районе» - очень реалистичный по игре и декорациям сериал. Он резко отличается от всего, что был раньше, потому что в нем все так, как в жизни. Мы так строили декорации, так работали с актерами. Это должно было быть очень четкое узнавание, чтобы знакомыми были спальные районы, провинция, сленг, одежда, квартира, бар, музыка – это должно быть то, что многие молодые люди видят каждый день.
Чем «Любовь на районе» отличается от классических ситкомов?
В большинстве ситкомов герои все время шутят. У нас такого нет - наши герои говорят искренне, верят в то, что говорят, и ни в коем случае не шутят. Но это, в итоге, очень смешно. Мы следим за их характерами. Возьмем того же Костю, который вернулся из армии и пытается показать себя мужиком, хотя на деле он в общем-то болван. Ваня – наивный и очень ленивый человек, он не хочет работать, и доволен уже теми просроченными продуктами, которые ему приносит девушка из супермаркета.
Максим Курочкин
, сценарист
Вы, театральный драматург, впервые работали над сценарием ситкома…
Да, работать было непривычно и тяжело, но увлекательно. Но через какое-то время, что называется, начал получать удовольствие. Сложность была в том, что в идеальном ситкоме ни одна реплика не может быть пустой. Едва ли не каждая фраза должна быть шуткой. Поэтому пришлось выстраивать свою систему юмора.
Насколько близкими к реальным получились персонажи?
На мой взгляд, герои проекта получились довольно инфантильными ребятами. И, скажу вам по секрету, я с такими знаком. Так что они – реальные. Более чем.
Кто из персонажей лично вам наиболее близок и симпатичен?
Все ребята мне, конечно, одинаково близки. Но, как мальчику, мне, конечно, ближе мальчики. И не могу не отметить Карину. От нее никогда не знаешь, чего ждать, она способна на все.
Насколько актерам на съемочной площадке удалось передать то, что вы пытались создать с помощью сценария?
Это, на самом деле, огромная редкость, когда актеры точно попадают в те характеры, которые драматург пытался показать на бумаге. В театре, во всяком случае, это случается крайне редко. А в «Любви на районе» ребята меня, честно говоря, просто поражали сходством.
Это нестандартный продукт для российского телевидения. Как, на ваш взгляд, он будет воспринят аудиторией, непривычной к такого рода сериалам?
Это полная загадка. В сериале есть элемент новизны для всех. И для нас, тех, кто делал этот ситком, и для тех, кто будет смотреть этот необычный продукт. Но мне хочется верить в то, что он окажется успешным.
Михаил Угаров
, режиссер
Вы – театральный режиссер. Насколько быстро вы освоились на съемочной площадке? Все-таки, эта работа отличается от работы в театре.
Отличается, конечно, но не так сильно, как я думал. Во всяком случае, технология осваивается довольно быстро. Уже спустя месяц я знал практически все нюансы. В любом случае, моей основной работой была работа с актерами, а это не сильно отличается от работы с теми же актерами в репетиционном зале. И для меня это самое интересное.
Вы ведь даже ставили небольшой спектакль по мотивам «Любви на районе»...
Да, мы репетировали две недели. Выбрали несколько эпизодов из сценария, которые связывались в достаточно логичную линию, пригласили зрителей. Для нас очень важно было проверить реакцию. Смешно или не смешно? Интересно или нет? В итоге все прошло даже лучше, чем я ожидал. Был полный контакт с залом. Именно тогда я окончательно утвердился во мнении, что найденные нами актеры – именно те, кто нам нужен.
На площадке работала Олеся Железняк, пригласить которую предложили Вы.
Да, я. Она блестящая театральная актриса. И она всегда помнит о том, что она актриса театральная, у нее очень хороший слух и мера правды и неправды. Иногда это актерами кино и сериалов забывается. А Олеся – безумна в хорошем смысле. Это была очень опасная роль, роль сумасшедшей мамы, на которую можно было позвать какую-нибудь «смешную-обхохочешься-актрису» и тем самым все испортить.
По сути, впервые на телевидении, над комедийным сериалом работала полностью театральная команда. Успешный ли получился эксперимент?
Трудно сказать, потому что нужно увидеть весь сериал целиком. Мое внутреннее ощущение – да, он абсолютно успешный. Но это внутреннее ощущение может меня обманывать. Через некоторое время увидим.
Александр Дулерайн
, продюсер
Почти вся творческая группа – новички в сериальном производстве. Почему?
К телевизионным сериалам заведомо относятся как к чему-то менее качественному в сравнении с тем же кино. Это же отношение переносится на людей, которые производят сериалы, сказывается на сценаристах и продюсерах, на отношении режиссера к работе. Считается, что кино - это работа класса А, сериалы – работа класса Б. Мы на ТНТ пытаемся снимать именно сериалы класса А. И это вопрос не бюджета, а, в первую очередь, отношения к работе. Нам хотелось заинтересовать жанром сериала людей, которые до этого никогда телевидением не занимались. Но при этом уже успешных и состоявшихся в театре или кино. У нас сложились прекрасные, плодотворные отношения с Еленой Греминой и Еленой Ковальской. Мы обнаружили схожесть взглядов и объединили усилия по привлечению авторов.
«Любовь на районе» - режиссерский дебют Михаила Угарова, который до этого много работал в театре, а сериал снимал впервые.
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