Новая версия фильма "Ленин в Октябре" в контексте борьбы с последствиями культа личности.

В оригинальной редакции фильма (1937 г) одним из главных героев картины является Сталин (его роль играет С.Гольштаб). Ленин после своего возвращения из Финляндии едет к Сталину, которому он передает текст своей статьи. Финальным кадром «Ленина в Октябре» является кадр, где Сталин, после провозглашения Лениным победы Октябрьской революции на II Съезде Советов, подходит к трибуне... Однако после смерти Сталина начинается кампания по борьбе с последствиями культа личности, и на «Мосфильме», при прямом участии режиссера М. Ромма, монтируется новая версия картины.

В вариант 1963 г. возвращается в титры фамилия сценариста А. Каплера, но дело этим не ограничивается. Говоря о внесенных в новую версию поправках, можно процитировать акт от 2 декабря 1963 I, утвержденный заместителем начальника Управления кинофикации и кинопроката М. Фадеевым:

"1. Произвести перетяжку частей фильма в соответствии с существующим стандартом и частичный перемонтаж согласно указаний режиссера-постановщика фильма народного артиста СССР Ромма М.И.

2. Доснять во второй части фильма в сцене заседания ЦК от 16 октября 1917 г. на инфраэкране со спины — передний план... участников заседания, слушающих выступление В.И. Ленина, и на покадровом рирпроекторе совместить, перекрыв А.С. Бубновым — Сталина (кадры №№ 5,7,9 и 11)...

5. Доснять в двенадцатой части на инфраэкране двух моряков, перекрывающих Сталина (кадры 13, 17-21,25-26).

6. Доснять также в 12-й части к кадрам № 13,17— 21, 25, 26 встречные монтажные перебивки средних планов групп делегатов Съезда Советов на фоне вывески актового зала... чтобы иметь возможность срезать совмещенные кадры той части, где перекрытие Сталина не будет достигнуто...".

Акт визирован личной подписью самого М. Ромма.

Сталин как персонаж был также убран М. Роммом из фильма «Ленин в 1918 году». Оттуда же был изъят Бухарин, фигурировавший в сюжете как один из политических деятелей, причастных к покушению на Ленина в ходе эсеровского мятежа 1918г. Кроме того, кадр со Сталиным был изъят из фильма М.Калатозова «Валерий Чкалов», где он не просто появляется «на общем плане», но ведет большой и имеющий немаловажное смысловое значение диалог с Чкаловым перед его перелетом в Америку.



По материалам книги В.С.Малышева "Госфильмофонд: Земляничная поляна".