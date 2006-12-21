Претенденты на премию "Золотой орел"

анонс

27 июля 2007 Подготовка квалифицированных кадров в области кино Первая в России и в мире государственная киношкола, ставшая впоследствии институтом кинематографии, была открыта в 1919 году. В 20-х годах школа неоднократно реорганизовывалась, постепенно обогащаясь новыми факультетами.

5 ноября 1948 В Министерство госбезопасности За годы своей работы для студии «Мосфильм» тов. Ермолинский проявил себя как добросовестный писатель, активно борющийся за выполнение задач, стоящих перед советской кинематографией.

20 июня 2006 Премьера фильма Павла Арсенова "С любимыми не расставайтесь" Фильм "С любимыми не расставайтесь" был поставлен режиссером Павлом Арсеновым по одноименной пьесе Александра Володина. В главных ролях - Ирина Алферова и Александр Абдулов, в то время - начинающие актеры.