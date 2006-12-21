Претенденты на премию "Золотой орел"

21 декабря 2006 года в Москве были названы претенденты на премии Национальной киноакадемии "Золотой орел
". Больше всего номинаций - восемь - оказалось у фильма Павла Лунгина "Остров". Вручение премий пройдет 27 января 2007 года в первом павильоне "Мосфильма". Ученый секретарь киноакадемии Кирилл Разлогов назвал в эфире радиостанции "Маяк" основных номинантов:
Лучший фильм:
* "Дневной дозор"
* "Живой"
* "Изображая жертву"
* "Мне не больно"
* "Остров"
Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий включительно)
* "В круге первом"
* "Грозовые ворота"
* "Дело о мертвых душах"
Лучший телевизионный сериал (11 и более серий)
* "Мастер и Маргарита"
* "Доктор Живаго"
* "Охота на изюбря"
Лучший режиссер
* Алексей Балабанов ( "Мне не больно")
* Кирилл Серебренников ("Изображая жертву" )
* Павел Лунгин ("Остров")
Лучшая женская роль в кино:
* Рената Литвинова ("Мне не больно")
* Анна Михалкова ("Связь")
* Евгения Симонова ("Многоточие")
Лучшая женская роль на телевидении:
* Анна Ковальчук ( "Мастер и Маргарита")
* Чулпан Хаматова ("Доктор Живаго")
* Инна Чурикова ("В круге первом")
Лучшая мужская роль в кино:
* Александр Балуев ("Переводчица")
* Петр Мамонов ("Остров") и
* Евгений Цыганов ("Питер-FM")
Лучшая мужская роль на телевидении:
* Евгений Миронов ("В круге первом")
* Андрей Смирнов ("В круге первом")
* Олег Янковский ("Доктор Живаго").
Лучшая женская роль второго плана
* Ахеджакова Лия ("Изображая жертву")
* Михалкова Анна ("Изображая жертву")
* Хаматова Чулпан ("Многоточие")
Лучшая мужская роль второго плана
* Дюжев Дмитрий ("Остров")
* Михалков Никита ("Мне не больно")
* Сухоруков Виктор ("Остров")
Всего "Золотой орел" вручается в 20 номинациях.
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