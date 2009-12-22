«Черная молния» - новогодний подарок?

анонс

Москва. 19 июня 2008 года. Церемония открытия 30 юбилейного Московского Международного кинофестиваля по традиции начинается с красной дорожки.

6 января 2007

"Восхождение" Ларисы Шепитько

Повесть белорусского писателя Василя Быкова "Сотников" была опубликована в журнале "Новый мир" в 1970 году. И сразу же стала событием в отечественной литературе.