«Черная молния» - новогодний подарок?

31 декабря стартует «Черная Молния»
- та самая, типичная и отличная российская новогодняя ерунда, без которой Новый год уже не настоящий, как без оливье или мандаринов. Рецепт оливье известен всем, хотя называют его мясной, русский, столичный, московский, зимний... Рецепт новогоднего кино тоже проверен годами, как его не назови. «Черная Молния»
эксплуатирует все наработанные стереотипы и приемчики новогодних фильмов, начиная с «Дозоров»
, и как ни странно, это работает.
Вот основные ингредиенты:
* Бекмамбетов
в роли продюсера и весь коллектив, работавший с Тимуром еще со времен роликов банка Империал и «Дозоров»
.
* Главные герои - пара студентов МГУ
, один бедный и честный, другой богатый и обманывает (Добрыгин
и Жидков
, хотя вообще-то их должны были бы играть Хабенский
и Безруков
, но увы, эти по возрасту никак не подходят, тем не менее, догадливый зритель все равно поймет, что это они самые).
* одна на двоих девушка
(Екатерина Вилкова
из прошлогодних «Стиляг»
)
* Виктор Вержбицкий
в нашем новогоднем киносалате снова играет роль лука, то есть главного мерзавца (отличается от своего персонажа в «На игре» только тем, что там он хочет добыть плутоний, а здесь – алмазы).
* Сергей Гармаш
– снова огурец, предстает в роли самого хорошего, положительного отца семейства. Мы все по нему соскучились, не так ли?
* Москва
– как город возможностей и соблазнов – также неотъемлимый атрибут праздничного кино. И, естественно, ось зла традиционно расположена в архитектурном комплексе Москва-Сити
.
* В роли майонеза Кальве для заправки кино-салата очень не хватает майонеза Кальве. Хотя его заменяет другой разнообразный Product placement
, а как же без него. Появление брэнда каждого из спонсоров вызывает дружное ржание в зале, но это хороший, добрый смех.
* Есть и чисто новогодние атрибуты
(елочка, ассоциативные стрелки к новогодним фильмам прошлых лет), и теплое отношение к классике (машина ГАЗ-21, физики-романтики), и совсем современные штуки (называется нанокатализатор
).
* На радость девочкам финальную песню исполняет Александр Рыбак
.
На уровне синопсиса фильм - полная белиберда. Летающая «Волга», месторождение алмазов прямо под Москва-Сити, супергерой. Но вся эта пурга отлично вписывается в Новогоднее настроение, когда хочется шуток, глупостей, водки и Михаила Ефремова
в собутыльники.
Смех от неожиданности или от того, что нет ограничений - не самый плохой. А в этом фильме все происходит вдруг, насколько это возможно. Только ты замер в напряжении, как по всему экрану растяжка спонсора или известные актеры ляпнут что-нибудь про геологический фундамент Москвы - как тут не засмеяться.
Перед премьерой «Черной молнии»
прошла пресс-конференция, на которой присутствовали актеры Григорий Добрыгин
, Иван Жидков, Сергей Леонидович Гармаш
, режиссеры Александр Войтинский
и Дмитрий Киселев
, продюсер Тимур Бекмамбетов
, а также представитель Газпрома, причастный к благотворительной акции фильма Сергей Куприянов
. Создатели ответили на вопросы журналистов, а Бекмамбетов
окончательно подтвердил свое звание заслуженного кино-Дед Мороза России.
Александр Войтинский
изложил основную идею, которую авторы вкладывали в картину:
«Фильмом «Черная Молния» мы открываем в нашей стране жанр супергероев. Природа человека такова, что он учится на примерах. Это не случайно, это закон. В современном мире героев не много, и мы видим миссию кино в том, чтобы создавать достойные примеры для подражания, которые будут воспитывать современных молодых людей.
Слово «супергерой» всегда вызывает вопросы, я бы убрал приставку «супер» в разговоре о нашем фильме. Мы поставили цель – создать героя. А приставка «супер», которая всех так тревожит, нужна для того, чтобы герой смог подняться на некоторую высоту, откуда он был бы виден разным слоям населения: молодежи, женщинам, пожилым людям. Кроме того, это веселый, увлекательный, местами драматичный фильм».
«Мы надеемся, что он будет иметь успех. Киноиндустрия сейчас в растерянности, но она тоже учится на примерах. Мы хотим сами стать таким примером, за которым могут последовать другие»,
- сказал режиссер-дебютант.
Сергей Гармаш
вспомнил, что когда он был маленьким, то играл с друзьями в неуловимых мстителей. «У меня сейчас появляется надежда, что дети будут играть в Черную молнию. Я очень верю в этот проект, и в то, что это новое направление в российском кино поддержат другие».
Иван Жидков
, исполнитель одной из ролей добавил немаловажный факт, что при всей героичности, история, рассказанная в фильме – легкая и праздничная. «Хочется открыть шампанского после того, как ее посмотришь. Я думаю, что это замечательный новогодний подарок для зрителей».
Сергей Куприянов
, пресс-секретарь правления Газпрома
рассказал о той акции, которая уже проходит в России: Мы не имеем отношения к производству фильма, но решили связать с ним свою благотворительную акцию. В этом году мы устраиваем серию предпремьерных показов «Черной молнии» для детей детских домов. Сегодня более 2000 детей гуляют в «Пушкинском», смотрят фильм вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А всего акция затронет 34 города России и 12,5 тысяч детей.
Тимур Бекмамбетов
, отвечая на вопросы, рассказал, что «Черная молния»
- первый фильм, сделанный совместно с компанией Universal
. «Мы надеемся, что он понравится зрителям, нам очень важно, чтобы они пришли в кинотеатр, потому что мы старались для них. Дополнительной рекламы и пиар-акций мы не планируем, мы так верим в наше кино, что считаем, что «сарафанного радио» будет вполне достаточно».«Бюджет картины 8,5 млн долларов, из них 1,5 – это деньги партнера, компании СТС, которая выкупила права на телевизионный показ, 10% - product placement. Мы считаем, что product placement – неотъемлемая часть праздничного новогоднего кино. Мы эту традицию завели, мы ее и будем продолжать. Эти предметы и брэнды, появляющиеся в кадре, очень много говорят о нас самих, о том, что мы носим, что актуально в настоящее время»
- сказал продюсер.
На вопрос, «почему для фильма была выбрана именно Волга»
, отвечали охотно:
Бекмамбетов
: Изначально у нас был сценарий, который назывался «Черная Волга», но однажды ко мне пришел Александр Войтинский, и сказал, что готов взяться за этот проект, но только в том случае, если Волга полетит. В итоге от первоначального замысла почти ничего не осталось, кроме самой Волги.
Войтинский
: Эта старая Волга превосходит многих своих – машина из того времени, когда мы во многом были впереди других стран. Это очень сильный образ.
Киселев
: Попутно оказалось, что мы правильно выбрали машину. Мы привелекли ученых из центра аэродинамических исследований ЦАГИ города Жуковского, которые пояснили, как следует запускать машину в воздух и сказали, что 21-ая Волга по своим аэродинамическим характеристикам - лучшая машина для полетов.
Некоторых журналистов интересовало, случайна ли связь сюжета «Черной Молнии»
с «Человеком-Пауком»: «Там тоже студент, который борется за справедливость. Почему же не придумали ничего нового?»
Войтинский
: Это не случайно. В других странах студенты тоже борятся за справедливость, и это хорошо. Мы живем в одном мире и делаем много похожих вещей. Ничего в этом страшного нет.
Бекмамбетов
: В России проблема не в создании чего-либо нового, а в создании чего-либо нужного. Это наше сознательное решение – не кокетничать, а найти общий язык со зрителями, доступный, понятный миллионам.
Пару вопросов успели задать главному герою, исполнителю роли Димы Майкова
, Григорию Добрыгину
, который уже успел отпустить бороду и обзавестись пышной шевелюрой. Нам понравилось, как актер-дебютант объяснил, почему он самостоятельно выполнял трюки на съемках?
Добрыгин
: Я очень просил, чтобы мне разрешали выполнять трюки. Не все давали делать, к сожалению. Но вот повисеть на олене и сделать сцену на пожаре мне удалось. Мне кажется, что видеть лицо героя зрителю интереснее, чем спину каскадера.
Полеты над Москвой запрещены, как вы справились?
Бекмамбетов
: Действительно, там есть сцены полета над Красной площадью и даже сцена боя в воздухе, есть пролет над центральными улицами города. Часть зданий мы моделировали на компьютере, часть снимали с гигантского крана, кроме того у нас была камера, которая ездила по огромному тросу 330 метров, натянутому через Тверскую, которая очень помогла создать ощущение полета над городом.
Как вы находили машины для съемок, и сколько всего было снято машин?
Киселев
: Мы покупали машины у пенсионеров, которые у них просто стояли. Хочется еще раз их поблагодарить. Им всем было очень нелегко расстаться с ними, но они поверили, что их машина действительно полетит. Всего мы снимали 10 автомобилей Газ-21, из них две уничтожены в процессе съемок, а остальные мы оставили для…
Продолжение будет?
Бекмамбетов
: Мы с нетерпением ждем лета 2010 года, когда мы приступим к работе над продолжением. А пока ждем результатов, как люди примут этот фильм.
Тимур, вас уже за глаза называют главным Кинодедом Морозом страны. Что не фильм, то под Новый год. Это сознательно происходит?
Бекмамбетов
: Мне очень приятно, что вы меня так назвали. Конечно, дата релиза определяет все. Ведь «хороша ложка к обеду». «Черная Молния» делалась специально к Новому году, и мы будем делать фильм к следующему Новому году и ко всем следующим Новым Годам. Наш новогодний лозунг, который обозначен в релизе: «С новым фильмом!»
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