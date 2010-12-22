«Елки» в космосе!

анонс

3 ноября коллекция Татьяны Мамедовой «Обитаемый остров» была представлена в рамках LEXUS NEO COUTURE.

IV Международный Кинофестиваль «Кино без барьеров» пройдет в Москве 14-17 ноября.

«Кино без барьеров» состоится в этом году!

Кинокомпания "Орел" превратила день знаний в день подарков для воспитанников детского дома пос. Мстеры Владимирской области.

18 сентября 2011

Первый Фестиваль Российского кино в Великобритании

Первый Фестиваль Российского кино прошел с 27 сентября по 3 октября 2007 года в лондонском кинотеатре Apollo West End.