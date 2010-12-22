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«Индуса» познакомили с Президентом

22 декабря
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22 декабря 2010
«Индуса» познакомили с Президентом
22 декабря в рамках своего официального визита в Индию Президент РФ Д.А. Медведев посетил киностудию Yash Raj Films Studios, во время знакомства с которой ему был представлен киносериал «Индус». Остросюжетный фильм, созданный RWS при участии компании India Take One Productions, стал первым отечественным сериалом, снятым в Болливуде, и первым совместным российско-индийским кинопроектом за последние 20 лет.
Yash Raj Films (YRF) – крупная индийская медиа-компания, основанная легендой Болливуда, знаменитым продюсером Яшем Чопрой, открывшим огромное количество болливудских звезд. Сегодня YRF занимает 27 место в рейтинге мировых киностудий и является компанией № 1 в Индии по дистрибуции фильмов. YRF Studios, входящая в состав медиа-компании, – одна из самых современных студий на территории Индии, спроектированная известным архитектором киностудийных помещений американцем Мартином Пилчнером из Pilchner Schoustal International Inc. и открытая в 2006 года.
Премьера сериала «Индус» состоялась в октябре 2010 года на телеканале «Россия 1». За время трансляции сериал не опускался ниже второй позиции в рейтинге Топ-10 телеканала. Его доля, по данным TNS Россия, составила 22,5%, рейтинг – 7,7%. Во время визита Президента РФ Д.А. Медведева в Индию «Индус» с успехом демонстрировался в прайм-тайм на двух крупнейших телеканалах страны: Zее Smile и Doordarshan.
В презентации «Индуса» Президенту РФ приняли участие актеры и создатели фильма с индийской и российской стороны: продюсеры сериала «Индус» Андрей Смирнов и Юрий Сапронов, исполнители главных ролей - актеры Марат Башаров и Егор Бероев, генеральный продюсер India Take One Productions Правеш Сахни и восходящая звезда индийского кинематографа, исполнительница главной женской роли Панчи Бора.
В рамках презентации картины ее создатели поделились планами на будущее. В частности, они рассказали о перспективах нового совместного проекта RWS и India Take One Productions – съемках художественного фильма «Афанасий Никитин», повествующего о знаменитом русском путешественнике и писателе, который оставил нам свои путевые записки об Индии, названные им «Хождение за три моря». Также в планах у продюсеров работа над экранизацией детских сказок на студиях Болливуда.
По окончании презентации на студии YRF Studios состоялась встреча Президента РФ Д.А. Медведева с кинематографической общественностью, на которой представители творческого сообщества двух стран обменялись идеями о современном инновационном подходе к кинопроизводству и высказали предложения по дальнейшему развитию высоких технологий в киноиндустрии. Обсуждались такие варианты сотрудничества, как цифровая реставрация старых фильмов, обработка контента в HD-формате, конвертация в 3D, совместные съемки перспективных проектов.

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«Индус» - в Индии

RWS
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