«Индуса» познакомили с Президентом

анонс

Масштабный проект о сложностях выживания в условиях рынка.

19 февраля 2013

Русские в Роттердаме

В Роттердаме открылся 38-й Международный кинофестиваль. Во внеконкурсных программах этого смотра очень много русских картин и имен.