Сам пришел или Не горюй!

анонс

30 сентября 2006

"Москвин опять плачет..."

В начале 20-х годов для кинематрографической среды было характерно состояние растерянности - невозможно достать пленку, реквизит разграблен, студийные павильоны разрушены. Неясно было, фильмы каких жанров надо снимать: мелодрамы ушли в прошлое, мистика была запрещена цензурой, для комедий - время уж больно неподходящее.