Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сам пришел или Не горюй!

22 декабря
Все года

Хроника кино >>
22 декабря 1969
22 декабря 1969 года на экраны СССР вышла комедия Георгия Данелии "Не горюй!", знаковая, фирменная работа режиссера, снятая по мотивам романа Клода Тилье "Мой дядя Бенжамен". В фильме собран прекрасный актерский ансамбль: Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Анастасия Вертинская, Верико Анджапаридзе.
Георгий Данелия, "Безбилетный пассажир":
"Любимой книгой моей мамы был роман французского писателя Клода Телье "Мой дядя Бенжамен" (в первый раз я ее прочитал в пятом классе, а потом часто перечитывал). Но французов я плохо знаю... А пусть вместо французов они будут грузины! Попробовал. Оказалось — не так уж трудно. Герои, став грузинами, стали походить на моих друзей, родственников и знакомых. Бенжамен напоминал мне моего друга, поэта и критика Гурама Асатиани, лекарь Менски — моего дядю, среднего брата мамы, Левана Анждапаридзе, сестра Бенджамена — мою сестрицу Софико Чиаурели... Я взял книжку под мышку и полетел в Тбилиси. Прилетел, позвонил режиссеру Эльдару Шенгелая и сказал, что мне нужен грузинский сценарист. Эльдар назвал мне фамилии трех возможных сценаристов. Первым, на мое счастье, пришел Резо Габриадзе. А других я ждать не стал и вручил ему книжку.
Той осенью в Тбилиси я жил в гостинице "Сакартвело" в 501-м номере. Комната была солнечной, на пятом этаже, а вид из окна — на черепичные крыши и зеленые дворики. Резо приходил ровно в восемь утра. Мы работали до часу, потом делали перерыв на обед, а после обеда гуляли по старому городу. Примеряли прохожих к нашим персонажам. Заходили в музеи. В одном из них обнаружили старые фотографии улиц и духанов Тифлиса. У духанов были поэтические названия: "Не покидай меня, голубчик мой", "Не горюй!", "Сам пришел". И мы долго никак не могли решить, как назвать фильм: "Не горюй!" или "Сам пришел". Пока фильм назывался "Сам пришел", духан в черепичном городке был "Не горюй!". В конечном варианте победил все-таки "Не горюй!", а название "Сам пришел" мы оставили для духана."
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Верико АнджапаридзеАнастасия ВертинскаяВахтанг КикабидзеСофико Чиаурели
фильмы
Не горюй!

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

"Москвин опять плачет..."

"Москвин опять плачет..."

В начале 20-х годов для кинематрографической среды было характерно состояние растерянности - невозможно достать пленку, реквизит разграблен, студийные павильоны разрушены. Неясно было, фильмы каких жанров надо снимать: мелодрамы ушли в прошлое, мистика была запрещена цензурой, для комедий - время уж больно неподходящее.
На кинофестивале "Созвездие" в Твери отметили лучшие актерские работы

На кинофестивале "Созвездие" в Твери отметили лучшие актерские работы

XIV Международный фестиваль актеров кино «Созвездие» завершился в субботу в Твери. Пять фестивальных дней оказались необычайно насыщенными и смогли вместить в себя огромное количество встреч, мероприятий, событий.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Премьеры ТВ

Она его обожает
23 декабря
Первый канал
Опять замуж
23 декабря
Россия 1
Колодец забытых желаний
24 декабря
ТВЦ
Холодное сердце
24 декабря
Россия 1
Чужие дети
25 декабря
Россия 1
Три королевы
26 декабря
Первый канал

ревью