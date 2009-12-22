Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кинокомпания «Коктебель» собирает призы и награды Национальной премии «Белый слон»

22 декабря
Все года

Хроника кино >>
22 декабря 2009
Вчера вечером были объявлены победители в различных номинациях 12-ой Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».
Все три картины производства кинокомпании «Коктебель», принимавшие участие в конкурсе - «Волчок» Василия Сигарева, «Сказка про темноту» Николая Хомерики и «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, - не остались без внимания и наград.
В номинациях «Лучший фильм» и «Лучший фильм - дебют» первенство взял фильм Василия Сигарева «Волчок».
«Лучшая операторская работа» - Алишер Хамидходжаев с фильмом «Сказка про темноту» (реж. Н. Хомерики).
«Лучшая женская роль второго плана» - Анна Михалкова с ролью в «Сумасшедшей помощи» (реж. Б. Хлебников).
«Лучшая мужская роль второго плана» - Борис Каморзин, «Сказка про темноту».
Кроме побед и участия в премиях, кинокомпания «Коктебель» продолжает активно создавать новые картины - подходит к своему завершению работа
над новым фильмом Алексея Попогребского «Как я провел этим летом» (рабочее название «Последний день»).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Борис КаморзинАнна МихалковаАлексей ПопогребскийВасилий СигаревАлишер ХамидходжаевНиколай Хомерики
фильмы
ВолчокКак я провёл этим летомСказка про темнотуСумасшедшая любовь

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера первого советского звукового фильма "Путевка в Жизнь"

Премьера фильма "Путевка в жизнь" состоялась в московском кинотеатре "Колосс" 1 июля 1931 года. Этот фильм открыл эру советского звукового кино. В основу картины была положена подлинная история новаторского педагогического эксперимента – перевоспитание трудом детей, искалеченных улицей.
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вячеслав Шалевич
21 декабря ушёл из жизни актёр Вячеслав Шалевич.
Галина Умпелева
20 декабря ушла из жизни актриса Галина Умпелева.
Мишель Морган
20 декабря ушла из жизни актриса Мишель Морган.
Александр Яковлев
19 декабря ушёл из жизни актёр Александр Яковлев.
Сергей Юрженко
18 декабря умер режиссер Сергей Юрженко.
Владимир Афанасьевич Золотухин
17 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Золотухин.
Галина Попова
17 декабря ушла из жизни актриса Галина Попова.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Инга Ильм
Анна Легчилова
Верджалуйс Мириджанян
Софья Павлова
Галина Петрова
Рудольф Рудин
Пьер Брассёр
Анна Гальена
Ванесса Паради
Мари Ривьер
Рут Роман
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Премьеры ТВ

Она его обожает
23 декабря
Первый канал
Опять замуж
23 декабря
Россия 1
Колодец забытых желаний
24 декабря
ТВЦ
Холодное сердце
24 декабря
Россия 1
Чужие дети
25 декабря
Россия 1
Три королевы
26 декабря
Первый канал

ревью