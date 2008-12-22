«Любовь-морковь 2». Премьера

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера новогодней комедии «Любовь-морковь 2»
Максима Пежемского - продолжения хита
прошлогоднего сезона.
Среди именитых гостей были замечены супруги Оксана Фандера
и Филипп Янковский
, Эвелина Бледанс
, Филипп Киркоров
, создатель первой «Любви-моркови» Александр Стриженов
и многие другие. Были также и сами виновники торжества: Гоша Куценко
, Кристина Орбакайте
, Денис Парамонов
, Алина Булынко
, Ольга Орлова
и Андрей Григорьев-Апполонов
.
О самом фильме читайте в рубрике «Премьеры»
, а пока вы можете почитать о его сюжете и истории.
СЮЖЕТ
Десять лет назад супруги Голубевы проверили свои чувства на прочность, поменявшись телами. Теперь они – папа Андрей и мама Марина. В их семье растут близнецы: мальчик и девочка - Глеб и Светочка.
Жизнь супругов налажена, карьера головокружительна, а день расписан по часам. Они уже плохо помнят, что дети больше любят живых собак, чем искусственных, и что друзья родителей не лучшая компания в день рожденья. Они забыли, что любовь и внимание дороже денег. Чтобы вернуть все на свои места, нужно опять поменять всех местами, - решит доктор Коган и навестит своих старых приятелей Голубевых.
А поутру они проснутся – Глеб и Света в родительской спальне, Андрей и Марина – в детской. Пока «маленькие» Голубевы будут поражать одноклассников и учителей познаниями, их «взрослые» дети едва не поставят крест на карьере родителей и лишат семью крова. Андрею и Марине светит детский дом, а Свете и Глебу – сумасшедший. Но Голубевы не сдаются!
Менеджеры по персоналу узнают, как может справиться с работой рекламного «чебурека» блестящий искусствовед, и стоит ли давать бывшим юристам в руки швабру. Злобная няня сгорит на работе, а риэлтор попробует продать дом на кладбище со скользкими лестницами. Чтобы «прийти в себя», вернуть свой дом и доброе имя Голубевым придется сплотиться, разоблачить злоумышленников, вернуть легендарный бриллиант и найти ключ от банковской ячейки, где деньги лежат…
О РАБОТЕ НАД КАРТИНОЙ
Ренат Давлетьяров (продюсер)
:
«В Голливуде среди сценаристов ходит байка о том, что, приходя к продюсеру с идеей нового фильма, нужно уложиться в 30 секунд. Андрей Курейчик уложился, успев нам рассказать историю об обмене телами родителей с детьми. Эта история показалась мне оригинальной. Мне постоянно говорят, что такие фильмы есть в Голливуде, но почему-то никто и никогда не может назвать хотя бы один пример. Точно так же было, когда мы начинали снимать первую часть фильма. Правда, тогда кто-то все же вспомнил несколько примеров. Но в конечном итоге у нас получилось удачнее»
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Александр Котелевский (продюсер)
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«Приступить к съемкам второй части нас подтолкнул, во-первых, коммерческий успех первой части, а во-вторых, содержащаяся в нем свежая идея. Обычно идеи всех сиквелов вторичны, а этот фильм – полное исключение из правил. Думаю, что идея второй части даже интереснее первой. Все, что придумано в продолжении - это здорово, и имеет потенциал. И, несмотря на то, что в народе бытует мнение о том, что сиквел менее удачен, чем первый, оригинальный фильм, надеемся, что нам удастся сломать этот стереотип»
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Александр Олейников (продюсер)
:
«Очень понравился сценарий второй части, который написал Андрей Курейчик. Изначально, правда, было 4 варианта развития сюжетной линии. Хочется, чтобы получилась легкая комедия, и зритель, прейдя в кинотеатр, посмеялся над семейными проблемами, взглянув на них со стороны. Очень жду, когда закончатся съемки и можно будет увидеть результат. «Любовь-Морковь 2» - продолжение успешного фильма для людей, которые дружат с чувством юмора. Надеюсь, люди не разочаруются в фильме, не обманутся ожиданиями от второй части, ведь впереди их ждет еще продолжение. Да, да! На второй части мы не остановимся, так легко Вы от нас не отделаетесь!»
Максим Пежемский (режиссер)
:
«Я уже снимал свой второй фильм, сейчас сниму чужой – меня это не смущает. Если будет интересная история, то хоть 25-й фильм буду снимать. А здесь сам сюжетный ход, когда дети меняются телами со своими родителями, очень оригинален. Попробуйте, поищите его в нашем кинематографе. Ведь очень правильно подмечено: все взрослые – это выросшие дети. Только многие забыли об этом и наш фильм об этом напомнит. Эта комедия отличается от двух моих предыдущих работ. Она гораздо более эксцентричная. Это семейная комедия, фильм, в котором и дети, и взрослые посмеются над чем-то своим. Взрослый в какой-то момент ободряюще пихнет ребенка в бок, а ребенок сделает то же самое со своим родителем, но в другой момент. Я надеюсь, что эти пихания превратятся в сплошные толчки, зал раскачается и упадет со смеху. У нас картина достаточно целомудренная. Ведь мы работаем на широкий круг зрителя. На глупого зрителя мы не хотим работать, они нам неинтересны»
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Андрей Курейчик (сценарист):
«Мне кажется, люди продолжают ходить в кино, потому что во всех нас сидит что-то из детства. Этот фильм про то, что происходит с людьми, которые сначала теряют в себе детей, а потом неожиданно находят. По-моему, не может быть ничего более смешного и трогательного. Зритель обязательно узнает в героях и себя. В этом фильме задача актеров усложнилась в четверо, ведь теперь главных героев четыре, и они все должны научиться быть друг другом. И это при том, что двое из них всего лишь дети»
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Кристина Орбакайте (актриса)
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«Поскольку у меня два сына, а играть надо девочку, поэтому приходится следить за подругами своих детей. У нас замечательные актеры, которые играют наших детей, но я не собираюсь полностью «снимать» с них персонаж. Так же как в первом фильме я не копировала полностью Гошу, а он не копировал полностью меня. У меня объективный, собирательный образ. Мы затрагиваем важные вопросы: в первом фильме, как важно быть внимательными друг к другу, во втором – как важно быть внимательным к детям. Дети тоже требуют внимания, они все чувствуют, все знают, все понимают, а взрослые порой забывают, что дети тоже люди и порой намного сообразительнее, тоньше, чем взрослые»
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Гоша Куценко (актер)
:
«У меня больше друзей женщин, чем детей, поэтому женщину в первой части фильма «Любовь-Морковь» было изображать легче. Мне очень нравится как ведет себя на съемочной площадке Кристина Орбакайте. Я подхожу к своей роли через доверие к ней, наверное, она также думает обо мне, в общем, мы друг за друга держимся. Мы все с ней откровенно обсуждаем: думаем, советуемся. Мне кажется, что ребенок – это абсолютная вера во все: и в добро, и в зло, и в свое будущее. Должен сказать, что юные актеры в нашем фильме очень крутые. Общаюсь с Денисом больше, чем с Алиной, могу сказать, что он очень открыт и органичен. Главное, мне не лезть к нему со своими глупыми советами и не сбивать его. Он советуется со мной иногда, но сам все делает очень точно. Мне нужно у него учиться!»
Андрей Ургант (актер)
:
«Мой герой во второй части повзрослел на 10 лет и я повзрослел вместе с ним может не по возрасту, так по опыту. Я не могу играть Ромео и не хочу уже. Мне кажется, что герои должны взрослеть вместе с артистом и в «Любовь-Морковь 2» у меня есть такой шанс и мне это очень нравится. На съемочной площадке я встречаюсь с артистами, которые мне очень симпатичны и мы продолжаем с ними творческую и человеческую дружбу. Это Гоша, Кристина и две мои прелестные московские героини-подружки Кристины – Дарья Дроздовская и Ольга Орлова, которые постоянно по фильму меня сопровождают на светских раутах. Они совершенно очаровательны, но, к сожалению, мы не так сильно дружим в жизни. С Гошей же мы ходим друг к другу на спектакли.
Сюжет «Любовь-Морковь 2» о взаимном непонимании как мужчин и женщин, так и родителей и детей. Я не считаю, что фильмы могут чему-то научить. Искусство – это не учебник или кафедра. Учиться надо в жизни и в учебниках узнавать, в каком году было ледовое побоище. А искусство признано эстетически и нравственно людей возвышать, а главное доставлять удовольствие.
Я надеюсь, уповаю и ставлю свечи, чтобы любое дело, в котором я принимаю участие, имело успех, было нужно и полезно людям. И надеюсь, что «Любовь-Морковь 2» ждет удача!»
Лидия Вележева (актриса)
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«В этом фильме мой персонаж трудно назвать положительным. Так уж вышло, что режиссеры меня чаще видят в отрицательных ролях. Я не обижаюсь, наоборот, всегда говорю, что мне больше нравится играть злодеев. В этом фильме я хоть и злодейка, но с комедийными штрихами. А заставить людей смеяться очень сложно, вообще комедия - самый сложный жанр. И многие боятся этого жанра, а мне нравятся сложности. К тому же, интересно попробовать сняться в комедии. Хотя, безусловно, нам с Кириллом Плетневым немного проще чем тем, кто трудился над первой частью. Мы здесь не первопроходцы. Я смотрела «Любовь-Морковь» и фильм мне очень понравился: отличная работа команды. И сценарий второй части показался смешным, поэтому предложение сыграть в этом фильме я приняла, практически не раздумывая»
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Кирилл Плетнев (актер)
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«Мне очень понравилась первая часть, которую я смотрел как зритель в кинотеатре. Считаю этот фильм одним из самых интересных фильмов за последнее время. Тогда я еще не знал, что буду играть во второй части. В «Любовь-Морковь 2» кроме интригующего сценария меня очень привлекло имя режиссера Максима Пежемского, поскольку я очень люблю его прошлые фильмы. Сейчас очень мало наивных комедий, в основном идет стеб, а в «Любовь-Морковь 2» есть возможность в образах бандитов найти что-то позитивное как в старых хороших фильмах как, например, бандиты из «Бриллиантовой руки».
В своей роли у меня есть возможность, во-первых, сыграть доброго бандита, во-вторых, сыграть женщину – это для любого артиста, мне кажется, представляет интерес. До этого у меня были военные, жесткие роли, а здесь есть возможность уйти в другую сторону»
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Ольга Орлова (актриса)
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«Это семейный добрый фильм. Проблемы между родителями и детьми, о которых рассказывается в этом фильме, каждый сможет спроецировать на себя. Поэтому, смотря фильм и улыбаясь над курьезами, многие смогут вспомнить и себя. Уверена, что зрителям очень понравится фильм и зимними долгими вечерами они будут его смотреть и греться от смеха. Думаю, что фильм будет успешным»
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Дарья Дроздовская (актриса)
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«В нашем кинематографе практически не заполнена ниша, так называемого, семейного кино. Так вот фильм «Любовь-Морковь 2» это как раз семейное кино. Я уверена, что для воскресного, семейного похода в кинотеатр «Любовь-Морковь 2» лучший вариант, а если этот фильм еще и поможет разобраться в сложных взаимоотношениях родителей и детей, то это вообще победа, но, скорее всего, люди просто придут расслабиться и получить удовольствие.. и это тоже не мало!»
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