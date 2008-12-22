«Любовь-морковь 2». Премьера

анонс

20 июля Отборочная комиссия конкурса «Телевизионные игровые фильмы» в Минске огласила номинантов X-го международного телекинофорума «Вместе». Фильмы и сериалы кинокомпании Star Media заявлены в 4-х номинациях в конкурсе «телевизионные игровые фильмы, сериалы»

21 мая 2006

"Страсти по Андрею". Так "резали" кино...

29 июля 1966 г. фильм, имевший первоначальное название «Страсти по Андрею», был принят дирекцией «Мосфильма», что засвидетельствовано соответствующим актом. Однако на этом документе имелась уточняющая пометка директора «Мосфильма» Н.