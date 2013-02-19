"Арест санкционирую". Зам. ген.прокурора СССР (подпись неразб.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Москва, 1948 года, декабря «24» дня

Я, пом. нач. 6 отд. Отд.2-3 2 Гл. Упр МГБ СССР, майор Лисицкий, рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности ЗУСКИНА Вениамина Львовича, 1899 года рождения, уроженца г. Паневижа, еврея, гражданина СССР, беспартийного, художественного руководителя Государственного еврейского театра, проживающего по Тверскому бульвару д. № 12, кв.9



Нашел:

ЗУСКИН Вениамин Львович, являясь еврейским националистом, проводил враждебную СССР работу среди окружающих его лиц, высказывал резкие антисоветские настроения и клевету по адресу Советского правительства и коммунистической партии.

Постановил:

ЗУСКИНА Вениамина Львовича подвергнуть аресту и обыску. Пом.Нач.6 отд. Отд 2-3 2 Гл. Упр. МГБ СССР (подпись)

Майор (Лисицкий)

Зам. Нач. Отд. 2-3 2 Гл. Упр. МГБ СССР

Полковник (подпись) Ляпунов

Нач. 2 Гл. Упр. МГБ СССР

Генерал-майор (подпись) (Питовранов)