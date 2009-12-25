«Черная молния» - новое национальное кино

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19 февраля 2013 Смех сквозь кильку и сало в шоколаде от звезд ТНТ Виктор Логинов не стал Букиным, Анна Антонова упала в обморок, а актеры сериала «Любовь на районе» накормили посетителей дорогого ресторана бутербродами с килькой и салом в шоколаде.

29 января 2012 Татьянин день на празднике детства Актрисы сериала «Татьянин день» поздравили детей с днем рождения дома, в котором они растут и учатся.

11 августа 2006 "А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться…" В этот день, 11 августа 1973 года, по первому каналу Центрального телевидения в 19.30 показали первую серию "Семнадцати мгновений весны" (режиссер Татьяна Лиознова). Вся страна на двенадцать вечеров стала аудиторией сериала.