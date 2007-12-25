«Сердце врага». Завершающий этап съемок

анонс

Фильм «Победитель» - это первый российский проект за последние 15 лет творческой карьеры Альгиса и Марины.

Возвращение Альгиса Арлаускаса и Марины Шиманской в российское кино

15 сентября 1934

На экраны вышел певый фильм Михаила Ромма

В сентябре 1934 года на экраны СССР выходит первый фильм режиссера Михаила Ромма. Он поставил "Пышку" по собственному сценарию — экранизации, весьма близкой мопассановскому подлиннику.