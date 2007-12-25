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«Сердце врага». Завершающий этап съемок

25 декабря
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25 декабря 2007
Идет завершающий этап съемок картины «Сердце врага» - режиссерского дебюта актера Александра Высоковского («Бригада», «Бумер», «Ундина»). Съемки проходили в Москве, Пущино, Переславле-Залесском, Чехии и Франции.
Нам удалось попасть на съемочную площадку, что находится в Подмосковье на территории аэродрома «Пущино». Среди построенных декораций немецкого штаба в полутьме смеялись, прохаживались, грелись у костра статисты, одетые в немецкую униформу. Ощущения незабываемые! Словно ты оказался на шестьдесят лет назад в тылу врага. Но врагов здесь нет. Люди наши, русские, шутки тоже. Вокруг царило взаимопонимание и осознание того, что происходит.
А происходит здесь очередной правдивый рассказ о людях той эпохи. Фильм поднимает актуальную и неоднозначную проблему взаимоотношений между немецкими и советскими солдатами в годы второй мировой войны. Как относиться к человеку из другого «лагеря», достойно, бесстрашно защищающему свою страну, свои идеалы? Враг ли он вообще?! Как развернется противостояние между тоталитаризмом и мощью человеческой личности, всеми силами стремящейся к свободе?
Ответ предстоит найти зрителям!
Исполнители главных ролей о фильме
Андрей Чадов: «Фильм говорит об одном. Фашизм – это, конечно, ужасно, плохо, но и среди немцев были хорошие люди.
Мой герой – человек, который не виноват, что родился в Германии, что у него такое правительство. Не виноват, что попал на эту войну. Он хотел просто летать. Он нормальный абсолютно человек. С добрым сердцем.
Он, конечно, верил в то, что Гитлер приведет его в светлое будущее. Он свято верил в свет. Он думал, что Сталин виноват, что мы первыми напали. И лишь в плену осознал, что виноваты они, немцы».
Татьяна Арнтгольц: «Мне понравился сценарий. Он корректный, обдуманный. Из всех сценариев, что мне предлагают, этот затронул массу чувств. Меня поразил финал, где встретились два героя: немец и русский. Он говорит о том, что неважно, какой ты национальности, главное – какое у тебя сердце. Финал в фильме имеет большое значение. От него зависит, как зритель прочувствует эту картину. Сценарий настолько правильный, что невозможно было не согласиться на эту роль.
Роль меня привлекла тем, что я играю немку. Это люди совершенно другого менталитета, по-другому устроены. Для меня это был экзамен, поскольку я – человек вообще не способный к языкам, и для меня это планка, на которую мне удалось подняться.
В фильме нет конкретного отношения к русским. Есть отношение к войне вообще, к этой болезни, которая убивает и косит людей. В жизни есть любовь, дружба, счастье, а война лишает всего, разрушает все, и в этом весь ее ужас.
Очень важно любить, творить добро, помогать друг другу. Фильм мы снимаем для того, чтобы эти чувства не забывали, а не наоборот».
Предполагаемая дата релиза: весна 2008 года.
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Татьяна АрнтгольцАлександр ВысоковскийАндрей ЧадовЮрий Шабайкин
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Сердце врага

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«Сердце врага». Завершающий этап съемок фотографии
Андрей Чадов
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продюсер Юрий Шабайкин
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№ 1
Юрий (Москва)   11.04.2009 - 04:20
Кино о летчиках Отечественной войны? Наверное интересно.Ждем. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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