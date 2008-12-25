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«Не думай про белых обезьян». Очередная победа

25 декабря
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25 декабря 2008
Трагикомедия Юрия Мамина «Не думай про белых обезьян» (в прокате с 22 января) на фестивале «Улыбнись, Россия» получила специальный приз экспертного совета и прессы с формулировкой «За новаторство и оригинальное решение в жанре комедии».
- В фильме много неожиданностей: необычный зачин, странное место действия, оригинальный сюжет и уникальные в своем роде персонажи, - комментируют зрители, - фильм станет кинопортретом современного общества, по которому десятилетия спустя можно будет судить о времени и эпохе.
По мнению кинокритики: Новое кино от Юрия Мамина похоже на всемирный фестиваль искусств и ремесел: здесь представлены и поэзия, и хореография, живопись, и мультипликация, компьютерная графика, старинные моды, городская архитектура, дизайн помещений, восточные духовные практики и даже гастрономия. Но в этом винегрете из высокого и подлого – весь смак фильма. Это — Новый Мир для нашего кино.
Во время пресс-конференции, посвященной фестивалю, Юрий Мамин отметил, что, комедия – понятие очень широкое. «Лично я исповедую сатиру, а русская сатира и комедия очень индивидуальны. Совмещение смешного и несмешного создает контраст и конфликт, который мне дорог…»
В течении двух лет создавалась картина «Не думай про белых обезьян». В общей сложности на фильм ушло 4 млн. долларов. Самой дорогой оказалась компьютерная графика. Есть в картине и отдельный «персонаж» - знаменитые питерские крыши.
- Это создает фантастическую вертикаль, словно альтернатива земной плоскости, - объясняет режиссер, - когда ты на крышах, то понимаешь, что внизу проходили эпохи, один властитель сменял другого, начинались и заканчивались революции, а здесь совершенно другой мир, сюда не все долетало. Иногда вот так выглянешь и увидишь, как там ползают мелкие букашки и транспорт. А на самом деле это совсем-совсем другой мир, где и город, и история как бы один на один.
С 22 январе в российском прокате зрители увидят сокращенную версию фильма, а режиссерский вариант картины доступен только на DVD. Также издан на DVD другой знаменитый фильм Мамина «Окно в Париж».
- Все, что существовало на рынке до этого - пиратские копии фильма, - заявляет Людмила Самохвалова, продюсер многих работ режиссера, - в феврале 2009 года появилась полноценная, легальная копия фильма с дополнительными бонусами.
Так что популярный фильм «Окно в Париж» обрел второе рождение, а комедия в стихах «Не думай про белых обезьян» - большой экран!
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Не думай про белых обезьянОкно в Париж

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