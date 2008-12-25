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«Белый слон-2008». Награды

25 декабря
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25 декабря 2008
Вчера, 25 декабря, состоялась церемония национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2008 год. Наибольшее количество наград собрал фильм Михаила Калатозишвили «Дикое поле». Он получил 5 слонов, включая главную премию «Лучший фильм». По одному слону досталось таким фильмам, как «Бумажный солдат», «Юрьев день», «Пленный», «Живи и помни», «Нирвана», «Шультес».
Вручение престижных наград от кинокритиков в этом году прошло особенным образом, так как все собравшиеся в Доме Кино еще не остыли от недавних событий, имевших место в Союзе кинематографистов. Все поднимавшиеся на сцену так или иначе выразили свое отношение к расколу, и даже слово «кризис», столь популярное сегодня, звучало реже, чем «Союз кинематографистов», «Михалков» и «новое правление». В середине церемонии председатель гильдии кинокритиков Виктор Матизен пустил по рядам подписные листы в поддержку вновь избранного председателя Марлена Хуциева, которые «пригодятся в суде». Лауреаты, получавшие призы, эмоционально выражали свою гражданскую позицию по поводу смены власти в союзе, шутили на тему строительства нового дома кино у ног Рабочего и Колхозницы, призывали на баррикады.
Спасли церемонию ведущие - актриса Виктория Толстоганова и киновед, телеведущий Давид Шнейдер. Своей непосредственностью, запинками, улыбками они умудрялись раз за разом сводить на нет атмосферу минувшего съезда. Кроме них на сцене находился джаз-квартет, игравший весь вечер мирную, добрую музыку. Так что вручения перемежались музыкальными номерами, а пламенные речи - обычными для таких мероприятий несмешными шутками.
Но главное, все-таки награды.
В этом году на премию было номинировано 11 фильмов. А лауреатами стали:

Лучший фильм
«Дикое поле» реж. Михаил Калатозишвили.
Продюсеры Михаил Калатозишвили, Сергей Снежкин, Андрей Бондаренко

Лучшая режиссерская работа
Алексей Герман-мл. «Бумажный солдат»

Лучший сценарий
Петр Луцик, Алексей Саморядов «Дикое поле»

Лучшая работа оператора
Юрий Клименко «Пленный»

Лучшая работа художника
Павел Пархоменко «Нирвана»

Лучшая музыка к фильму
Алексей Айги «Дикое поле»

Лучшая женская роль
Ксения Раппопорт «Юрьев день»

Лучшая мужская роль
Олег Долин «Дикое поле»

Лучшая женская роль второго плана
Анна Михалкова «Живи и помни»

Лучшая мужская роль второго плана
Роман Мадянов «Дикое поле»

Лучший фильм-дебют
«Шультес» реж. Бакур Бакурадзе

Лучший зарубежный фильм российского проката
«Старикам тут не место» США, реж. Этан и Джоэл Коэны

Приз за лучший анимационный фильм получила картина «Мальчик» реж. Дмитрий Геллер
Приз за лучший документальный фильм - картина «Девственница», реж. Виталий Манский
Специальный приз экспертного совета - Валерия Гай Германика, фильм «Все умрут, а я останусь»
Премия Мирона Черенко присуждена Сергею Дворцевому.

Екатерина Визгалова
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персоны
Алексей АйгиБакур БакурадзеАндрей БильжоАндрей БондаренкоАлександр ВелединскийАлексей Герман (младший)Валерия Гай ГерманикаСергей ДворцевойОлег ДолинОльга КабоМихаил КалатозишвилиЮрий КлименкоДжоэл КоэнИтан КоэнПетр ЛуцикРоман МадяновВиталий МанскийВиктор МатизенАнна МихалковаПавел ПархоменкоКсения РаппопортАлексей СаморядовСергей СнежкинВиктория ТолстогановаМарлен Хуциев
фильмы
Бумажный солдатДикое полеЖиви и помниНирванаПленныйСтарикам тут не местоШультесЮрьев день

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«Белый слон-2008». Награды фотографии
«Белый слон-2008». Награды фотографии
«Белый слон-2008». Награды фотографии
«Белый слон-2008». Награды фотографии
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