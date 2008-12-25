«Белый слон-2008». Награды

Вчера, 25 декабря, состоялась церемония национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон»
за 2008 год. Наибольшее количество наград собрал фильм Михаила Калатозишвили «Дикое поле»
. Он получил 5 слонов, включая главную премию «Лучший фильм»
. По одному слону досталось таким фильмам, как «Бумажный солдат»
, «Юрьев день»
, «Пленный»
, «Живи и помни»
, «Нирвана»
, «Шультес»
.
Вручение престижных наград от кинокритиков в этом году прошло особенным образом, так как все собравшиеся в Доме Кино
еще не остыли от недавних событий, имевших место в Союзе кинематографистов
. Все поднимавшиеся на сцену так или иначе выразили свое отношение к расколу, и даже слово «кризис», столь популярное сегодня, звучало реже, чем «Союз кинематографистов»
, «Михалков»
и «новое правление». В середине церемонии председатель гильдии кинокритиков Виктор Матизен
пустил по рядам подписные листы в поддержку вновь избранного председателя Марлена Хуциева
, которые «пригодятся в суде». Лауреаты, получавшие призы, эмоционально выражали свою гражданскую позицию по поводу смены власти в союзе, шутили на тему строительства нового дома кино у ног Рабочего и Колхозницы, призывали на баррикады.
Спасли церемонию ведущие - актриса Виктория Толстоганова
и киновед, телеведущий Давид Шнейдер
. Своей непосредственностью, запинками, улыбками они умудрялись раз за разом сводить на нет атмосферу минувшего съезда. Кроме них на сцене находился джаз-квартет, игравший весь вечер мирную, добрую музыку. Так что вручения перемежались музыкальными номерами, а пламенные речи - обычными для таких мероприятий несмешными шутками.
Но главное, все-таки награды.
В этом году на премию было номинировано 11 фильмов. А лауреатами стали:
Лучший фильм
«Дикое поле»
реж. Михаил Калатозишвили
.
Продюсеры Михаил Калатозишвили
, Сергей Снежкин
, Андрей Бондаренко
Лучшая режиссерская работа
Алексей Герман-мл. «Бумажный солдат»
Лучший сценарий
Петр Луцик
, Алексей Саморядов «Дикое поле»
Лучшая работа оператора
Юрий Клименко «Пленный»
Лучшая работа художника
Павел Пархоменко «Нирвана»
Лучшая музыка к фильму
Алексей Айги «Дикое поле»
Лучшая женская роль
Ксения Раппопорт «Юрьев день»
Лучшая мужская роль
Олег Долин «Дикое поле»
Лучшая женская роль второго плана
Анна Михалкова «Живи и помни»
Лучшая мужская роль второго плана
Роман Мадянов «Дикое поле»
Лучший фильм-дебют
«Шультес»
реж. Бакур Бакурадзе
Лучший зарубежный фильм российского проката
«Старикам тут не место»
США, реж. Этан
и Джоэл Коэны
Приз за лучший анимационный фильм
получила картина «Мальчик»
реж. Дмитрий Геллер
Приз за лучший документальный фильм
- картина «Девственница»
, реж. Виталий Манский
Специальный приз экспертного совета
- Валерия Гай Германика
, фильм «Все умрут, а я останусь»
Премия Мирона Черенко
присуждена Сергею Дворцевому
.
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