«Белый слон-2008». Награды

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22 января в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера новой картины Юрия Мамина «Не думай про белых обезьян».

Издательство «Амфора» выпустило в свет обширное исследование Дэвида Дж. Скала под говорящим названием «Книга ужаса. История хоррора в кино».

«Книга ужаса. История хоррора в кино» - в продаже

19 февраля 2013

Премьера «Тараса Бульбы» в «Октябре»

Премьера "Тараса Бульбы" была под стать самой картине. Кинотеатр "Октябрь" на один вечер превратился во взбунтовавшуюся харчевню.