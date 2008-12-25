«Иван Грозный». Завершение съемок

анонс

В нашей стране и раньше снимали фантастические ленты - философский «Солярис» Тарковского, экологический фильм Ричарда Викторова «Через тернии к звездам», комедия абсурда Георгия Данелия «Кин-дза-дза».

При поддержке телеканала СТС киноклуб «Сине Фантом» возобновляет свою работу в кинотеатре «Фитиль» с 1-го сентября 2004 года.

7 ноября 2006

Премьера фильма "Тихий Дон"

Фильм "Тихий Дон", снятый выдающимся кинорежиссером Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова, выходит на экраны Первого канала телевидения 7 ноября. На пресс-конференции, посвященной премьере фильма, Константин Эрнст напомнил, что в течение двух лет, в 1989-1990 года, Бондарчук работал над своей последней эпической лентой совместно с итальянским продюсером Энцо Рисполи.