«Иван Грозный». Завершение съемок

Финансовый кризис прошелся по киноиндустрии, «подкосив» более 100 запущенных в производство фильмов. Выпуск новых проектов отложен на неопределенный срок. В отместку, на киностудиях начали вешать людей и вспарывать животы. Свидетелем этого стал – Денис Захаров.
Последний съемочный день кино-сериала «Иван Грозный»
пришелся на пиковый момент слухов об обвале российской финансовой системы. Режиссер Андрей Эшпай
без всякого намека на панику, объясняет актеру Дмитрию Мурашеву
, как надо изображать повешенного.
- Это просто совпадение, что сцены смертоубийства снимаем, когда коллеги по цеху остановили работу и ждут лучших времен
, - признается режиссер.
Хотя предсмертные конвульсии, изображаемые актером с затянутой на шее петлей, могут стать пророческими применительно и к российскому кинопроизводству.
- Мы успели отснять всё до кризиса
, - продолжает Андрей Эшпай
, - самые массовые сцены, с большим количеством исторических костюмов, декораций. Все по графику и вовремя. Сериал частично уже смонтирован. Формально осталась только озвучка, так что к началу мая 2009 года все 16 серий будут готовы к премьерному показу
.
Но не все из съемочной группы смотрят в будущее с оптимизмом. В приватных беседах актеры сетуют, что в профессии наступил застой. Съемки в исторической драме для них завершены, а в новые проекты никто не зовет, потому что этих самых проектов – нет. Зато теперь будет что вспомнить.
Еще за год до съемок продюсер Владимир Досталь
вместе с режиссером Андреем Эшпаем
затеяли невообразимое. Создать многосерийную сагу о самом противоречивом русском царе. И не просто о каком-то тёмном периоде, а обо всей жизни, с рождения – до смерти.
- Это очень непростой проект, как по объему производства, так и по сложности воплощения актерского мастерства
, - рассказывает режиссер, - в нем много жестких сцен, крови. Я не знаю другого тирана, который бы так же искренне раскаивался в своих злодеяниях. А в первом русском царе безжалостность удивительно уживалась с набожностью. Мне кажется, что фильм об Иване Грозном еще одна возможность разобраться в человеке, в тайне его души
.
Сценаристу Александру Лапшину
, уже зарекомендовавшему себя в экранизации биографий («Жизнь Клима Самгина»
1987, «Иван Федоров»
1991), напару с режиссером, пришлось перелопатить кучу исторического материала. Благо, о Грозном
не писал только ленивый. Правда историческая искусно смешалась с правдой художественной. Получилась довольно необычная трактовка личности.
Параллельно начались поиски главного героя. В актерской среде хорошо известны легенды о «проклятых» ролях, и мало кто из артистов хотел бы примерить костюм Иоанна Васильевича
. А тут еще Лунгин
запустился со своим видением отношений Грозного и митрополита Филиппа
. Вокруг обоих фильмов возник здоровый ажиотаж.
- Если Павел Лунгин заранее знал, что будет снимать Петра Мамонова, то у нас поиски шли с нуля. В роли Грозного у нас снимаются разные актеры, так как мы показываем разные этапы жизни царя. Иван Макаревич, сын Андрея Макаревича, играет у нас молодого Грозного. Я увидел его в театральном училище и поразился сходству. В нем есть что-то от юного цесаревича, то же неистовство, эмоциональность. Зрелого Грозного исполняет Александр Демидов. Считаю его очень глубоким и сильным актером. Кроме этого, у него огромный возрастной диапазон, что для данной роли немаловажно
.
Демидов
оказался тёмной лошадкой для отечественного кинематографа. В конце 80-х зрители помнили его по ролям в театре им. Вл. Маяковского
, а потом у актера случился «чемодан-вокзал-израиль», театр «Гешер»
и вполне благополучная карьера для эммигранта. И тут вдруг приглашение на роль, да еще какую!
- Я думаю, что зрителю всегда интересно знать, что творится в душе у человека, а тем более у царя!
– рассуждает Александр Демидов
, - мой Грозный должен быть гораздо сильнее раскрыт изнутри, чем Грозный, гениально сыгранный Николаем Черкасовым. Мой персонаж человек мечущийся, ищущий. Разумеется, на него оказала влияние та обстановка, в которой прошло его детство: убийства, предательства. Он подозревал всех своих друзей, но при этом ходил просить прощения перед боярами. Вот эти искания мне и пришлось воплощать на экране
.
Во время беседы актер очень внимателен и спокоен, обдумывает каждое сказанное слово. На мой вопрос, как актерская профессия соотносится с его практическими занятиями каббалой, подозрительно улыбается и молча уходит в кадр.
Мотор, хлопушка… от прежнего спокойствия ничего не осталось. Сидя на коне, Грозный
яростно просит Фёдора Басманова убить собственного отца. «Докажи свою преданность, и будешь жить!»
Фёдор хватает меч и со всей силы вонзает его прямо в родителя. Хрипы, стоны.
«Повесить его
, - командует царь, - сумел поднять руку на отца, поднимет и на меня»
. Басманов в ужасе падает на колени: «Пощади!»
- криком разносится по площадке. Реквизиторы и гримеры утирают слёзы. Все, кроме оператора и режиссера зачарованы силой иллюзии.
Зрителей, похоже, ждут не менее яркие переживания, хотя исторически так и не установлено, был ли Басманов действительно казнен, или умер своей смертью в монастырской ссылке? Но кино - есть кино; Команда «Стоп, снято»
, как приказ гипнотизера, возвращает всех к действительности.
В стороне тихонько звучат аплодисменты. Сцена явно удалась. Осталось только выполнить трюк с повешаньем Федора и точка в периоде почти полугодовых съемок, будет поставлена.
После подготовки каскадеров Дмитрия Мурашева
, играющего Фёдора Басманова, катают на веревке вверх вниз – проверяют, как натянут трос. Актер демонстрирует предсмертные конвульсии. «Верю! Давайте снимать»
, - командует Эшпай
, и начался отсчет последним дублям. По окончании съёмок Андрей Андреевич
устало садится в режиссерское кресло и поясняет:
- Хочу, чтобы зритель понял, как непросто жилось человеку в ту эпоху. Продолжительность жизни была очень маленькая. Умереть можно было от чего угодно: от драки, клинка, стрелы, зверя, просто от царапины. Ожидание какой-нибудь напасти сопровождало людей все время
.
Впрочем, сегодняшнему зрителю много не нужно, чтобы с ходу поверить в эти ощущения.
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