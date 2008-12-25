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Егор Бероев и Валентин Гафт озвучили мышей

25 декабря
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25 декабря 2008
25 декабря, в канун Нового года, на российские экраны вышел увлекательный мультфильм – «Приключения Десперо». В этой удивительной сказке для всей семьи рассказывается история храброго мышонка Десперо, который стремится доказать, что внешность – не главное, по-настоящему важна лишь душа. Он искренне верит: однажды он станет рыцарем.
Мышонка Десперо в русской версии озвучил Егор Бероев. Для него это первый опыт работы над дубляжом мультфильма. В английской версии за ушастого храбреца говорит актер Мэттью Бродерик. Валентин Гафт подарил свой незабываемый голос злой крысе Боттичелли. Для обоих актеров это уже не первая совместная работа - раньше они снимались вместе в сериале «Девять неизвестных».
В озвучке оригинальной версии также принимали участие Дастин Хоффман, Кристофер Ллойд, Сигурни Уивер, Эмма Уотсон, Стенли Туччи, Фрэнк Лангелла, Робби Колтрейн и другие.

UPI
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Егор БероевМэттью БродерикВалентин ГафтРобби КолтрэйнФрэнк ЛангеллаКристофер ЛлойдСтэнли ТуччиСигурни УиверЭмма УотсонДастин Хоффман
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