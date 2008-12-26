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25-й фестиваль детского кино Ролана Быкова

26 декабря
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26 декабря 2008
24 декабря в школе имени Ролана Быкова праздновали 25 лет со дня выхода замечательного фильма - «Чучело».
Елена Санаева, сыгравшая классного руководителя в этом фильме, вспоминала не только о съемках в этой картине, но и о Ролане Антоновиче, по взрослому, относившемуся к детскому кино и к детским проблемам. «Вы учитесь в школе, где он проучился 10 лет, - напутствовала учеников школы Елена Всеволодовна, - и главное, что можно нужно вынести из этих стен – относись к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Это трудно, но старайтесь».
Вспоминал об удивительном артисте и Председатель попечительского совета RWS, известный режиссер Игорь Масленников. «Я делал фильмы для взрослых, но получалось – для детей» - откровенничал со школьниками Игорь Федорович, создатель «русского Шерлока Холмса» и «Зимней вишни».
Школу, которая носит имя Ролана Быкова, просто невозможно было представить без молодых кинематографистов. И эту передачу о Ролане Быкове дети снимали самостоятельно. Увидев маленького оператора за профессиональной камерой, подаренной по этому случаю кинокомпанией RWS, знаменитый оператор, работавший с Быковым не на одной картине, в том числе и на фильме «Чучело», - Анатолий Мукасей назвал свою профессию «единственной по настоящему кинематографической профессией в кино». Дав несколько профессиональных советов молодым коллегам, мэтр объяснил, что «кино – это изобразительное искусство, и в нем нужно заниматься живописью, которая будет видна на экране, а уже зритель увидит картину глазами именно этого художника».
Сам юбилейный, 25-й фестиваль детского кино, с официальным названием «XXV Международный фестиваль фильмов для детей и юношества» открылся 21 декабря 2008 в Москве. Основанный 24 года назад мастером отечественного кинематографа, актером и режиссером Роланом Быковым фестиваль ежегодно собирает сотни гостей, среди которых и учащиеся школ-интернатов и детских домов, и дети с физическими недостатками.
Открылся фестиваль 21 декабря в Доме Кино показом анимационного мультфильма «Про Федота – Стрельца, удалого молодца». С 21 декабря по 7 января у фильмов для детей появляются площадки в лучших кинотеатрах столицы, на которых в течение 18 дней будет идти как российское, так и зарубежное кино.
Конкурсные и вне конкурса, эти фильмы не смогут оставить равнодушными никого, ведь когда вам не очень много лет, очень важным кажется услышать, как звучат «Колыбельные мира», узнать, наконец, «Где лошадь Санта Клауса» и как именно выглядело «Лето летающей тарелки». В эти дни вы вспомните, как «Шла собака по роялю» и еще раз улыбнетесь на ретроспективе анимационной студии «Пилот», основанной кинорежиссером Александром Татарским, подарившим нам такие шедевры, как «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег» и «Следствие ведут колобки».
22 декабря, на открытие форума «Бумеранг», прошедшего в рамках фестиваля, где представлялись работы юных кинематографистов, выступил художественный руководитель RWS - Абай Карпыков. Известный режиссер, снявший такие успешные фильмы, как «Фара», «Тот, кто нежнее», обращаясь к детям, выступил сразу в двух ролях – коллеги и Деда Мороза. «Вы – наше будущее, наши коллеги, с которыми мы разговариваем на одном языке. И вы - наши сегодняшние зрители. Компания RWS снимала и снимает фильмы, которые смотрите именно вы. Например, наш проект «Рыжая», который сейчас с успехом идет на канале СТС, наш новый проект «Любовь - не то, что кажется» также затрагивает проблемы подростков и молодых людей. Как коллеги – мы решили подарить нашим юным коллегам из школы имени Ролана Быкова профессиональную аппаратуру, но как взрослые детям – мы не можем не подарить вам новогодних подарков! Шоколадные наборы с шоколадными коровами, как символ наступающего года, пусть принесут вам радость и удачу в новом году».
В малом зале кинотеатра «Ролан» собрались те, кто уже снял и теперь вынес на всеобщее обсуждение свои первые кинематографические работы. Фильмы из Саранска, Владикавказа, Уфы, Пензы, Санкт-Петербурга, кроме детских рук, объединяло еще одно – они все были сделаны на серьезные, «взрослые» темы. И лишний раз доказывали: дети - это зеркало жизни взрослых, а вовсе не отдельная планета. И так было, и ничего не меняется со временем. И доказательством тому может служить юбилей фильма «Чучело», затрагивающий очень важные, по-прежнему актуальные для всех вопросы чести, любви и предательства. Фильм, которому неожиданно исполнилось 25 лет, но у него в эти дни появились новые, современные, другого поколения, но преданные зрители.
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персоны
Ролан БыковАбай КарпыковАнатолий МукасейЕлена Санаева
фильмы
Зимняя вишняЗимняя вишня (сериал)Любовь - не то что кажетсяРыжаяТот, кто нежнееФараЧучелоШла собака по роялю

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25-й фестиваль детского кино Ролана Быкова фотографии
25-й фестиваль детского кино Ролана Быкова фотографии
25-й фестиваль детского кино Ролана Быкова фотографии
25-й фестиваль детского кино Ролана Быкова фотографии
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