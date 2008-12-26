25-й фестиваль детского кино Ролана Быкова

анонс

15 августа 2006 С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов. В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.

13 февраля 2012 Ты - не один. Ты - плюс один! «Плюс один» - это уравнение, слагаемые которого каждый зритель должен выбрать сам, потому что этот фильм – про каждого из нас. Нужно найти главное слагаемое, то самое, которое и есть - "Плюс один", и научиться жить счастливо...

12 июня 2007 Суворовцы простились с училищем! Такого в истории Тверского суворовского училища еще не было и вряд ли повторится!