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«Сказка». Итоги

26 декабря
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26 декабря 2008
26 декабря подвел итоги московский фестиваль «Сказка». На церемонии закрытия в Белом зале Дома кино были вручены дипломы и призы фестиваля. На сцене пели «Домисольки», маленькие волшебницы весело танцевали под «Дискотеку Аварию», детское жюри вручало награды.
«Хрустальный ключ» получили:
В номинации «Лучший игровой фильм» - картина Эндрю Адамсона «Хроники Нарнии: Принц Каспиан».
В номинации «Короткометражный анимационный фильм» главный приз достался картине «Полярная яма» режиссера Алексея Алексеева. Этот мультфильм о глупых, смешных арктических совах, живущих далеко на севере, покорил детское жюри своей непосредственностью и юмором. Алексей Алексеев делал этот фильм практически в одиночку, он и автор, и аниматор, и композитор, и художник в своем фильме. Приз получал его друг – известный мультипликатор Иван Максимов.
В этой же категории были присуждены специальные дипломы «За лучшее изображение ребенка в сказке» картине «Смотря как посмотреть» и «За лучшую анимацию» фильму «Прекрасная лягушка». Оба мультфильма сделаны на киностудии «Союзмультфильм».
В номинации «Полнометражный анимационный фильм» - картина кинокомпании СТВ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Людмилы Стеблянко.
Приз получал Виктор Сухоруков, один из актеров, который озвучивал фильм. Он произнес речь о том, что нельзя появляться перед зрителями в грязных ботинках, как это сегодня сделал он. После получения «Хрустального ключа» Виктор был облеплен детьми, жаждущими сфотографироваться с популярным артистом и получить автограф.
Вообще, дети в зале вели себя очень непосредственно, подбегая к людям знакомой внешности с фотоаппаратами и перемещаясь между рядами стайками. А ближе к концу на сцену вышел известный детский композитор Григорий Гладков со своей дочерью, которые пригласили подняться к ним всех желающих зрителей. Дети с удовольствием откликнулись на этот призыв.

После церемонии закрытия зрителям показали фильм-лауреат «Про Федота-стрельца», а всем детям вручили подарки – диски «Наши новые сказки», детские журналы и сладости.

Екатерина Визгалова
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персоны
Эндрю АдамсонГригорий ГладковОльга КабоАлександр ЛеньковСергей НиколаевЛариса ПреториусВиктор СухоруковНаталья ХорохоринаМарина ЯковлеваВалерий Ярёменко
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Хроники Нарнии: Принц Каспиан

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