«Сказка». Итоги

26 декабря подвел итоги московский фестиваль «Сказка»
. На церемонии закрытия в Белом зале Дома кино
были вручены дипломы и призы фестиваля. На сцене пели «Домисольки»
, маленькие волшебницы весело танцевали под «Дискотеку Аварию», детское жюри вручало награды.
«Хрустальный ключ»
получили:
В номинации «Лучший игровой фильм»
- картина Эндрю Адамсона «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»
.
В номинации «Короткометражный анимационный фильм»
главный приз достался картине «Полярная яма»
режиссера Алексея Алексеева
. Этот мультфильм о глупых, смешных арктических совах, живущих далеко на севере, покорил детское жюри своей непосредственностью и юмором. Алексей Алексеев
делал этот фильм практически в одиночку, он и автор, и аниматор, и композитор, и художник в своем фильме. Приз получал его друг – известный мультипликатор Иван Максимов
.
В этой же категории были присуждены специальные дипломы «За лучшее изображение ребенка в сказке»
картине «Смотря как посмотреть»
и «За лучшую анимацию»
фильму «Прекрасная лягушка»
. Оба мультфильма сделаны на киностудии «Союзмультфильм»
.
В номинации «Полнометражный анимационный фильм»
- картина кинокомпании СТВ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Людмилы Стеблянко
.
Приз получал Виктор Сухоруков
, один из актеров, который озвучивал фильм. Он произнес речь о том, что нельзя появляться перед зрителями в грязных ботинках, как это сегодня сделал он. После получения «Хрустального ключа»
Виктор был облеплен детьми, жаждущими сфотографироваться с популярным артистом и получить автограф.
Вообще, дети в зале вели себя очень непосредственно, подбегая к людям знакомой внешности с фотоаппаратами и перемещаясь между рядами стайками. А ближе к концу на сцену вышел известный детский композитор Григорий Гладков
со своей дочерью, которые пригласили подняться к ним всех желающих зрителей. Дети с удовольствием откликнулись на этот призыв.
После церемонии закрытия зрителям показали фильм-лауреат «Про Федота-стрельца»
, а всем детям вручили подарки – диски «Наши новые сказки»
, детские журналы и сладости.
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