«Сказка». Итоги

анонс

13 февраля 2012

«Пари» выйдет на большие экраны

Судьба новой картины Натальи Бронштейн (Петровой), создавшей в свое время «Дорогу» с Гошей Куценко и собой в главных ролях, определилась - в конце октября «Пари» выходит в прокат.