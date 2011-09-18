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Попытка правды о послевоенной деревне.

28 декабря
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28 декабря 1964
В кинотеатре "Россия" 28 декабря 1964 года состоялась премьера фильма Алексея Салтыкова "Председатель" с Михаилом Ульяновым в главной роли.
В основе фильма - повесть Юрия Нагибина "Страницы жизни Трубникова" (1962), ставшая исторически самым "звездным" часом Нагибина. Этот фильм стал событием, вызвавшим прорыв в общественном сознании тех лет.
1947 год. Демобилизованный в связи с тяжелым ранением Егор Трубников возвращается в родное село Коньково. Безрукий инвалид становится председателем родного колхоза, умирающего в послевоенной разрухе - хозяйство разорено, люди бедствуют, на работе одни женщины, а мужчины подались на заработки в город. В городе было всё-таки полегче - именно в 1947 году отменили продуктовые карточки... Вспомните об этом, когда будете смотреть эту картину.
Выдающаяся актерская работа Ульянова вызвала глубокие раздумья, острые дискуссии в зрительской среде и в критике.
Когда в адрес "Председателя" бросали обвинения чуть ли не в фашизме, М.А.Ульянов на одной из встреч со зрителями сказал: "Во все времена в деревне были люди, которые везли, тащили на себе воз, а были те, кто предпочитал, чтобы их на себе вез кто-то другой. Егор Трубников — из тех, кто везет, из сельских праведников — при любом строе, при любом способе хозяйства, на все времена".
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Попытка правды о послевоенной деревне. фотографии
Попытка правды о послевоенной деревне. фотографии
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Первый тайный просмотр фильма "Покаяние"

Первый тайный просмотр фильма "Покаяние"

В Тбилиси, на киностудии "Грузия-фильм", состоялся первый тайный просмотр фильма "Покаяние" Тенгиза Абуладзе. Андрей Плахов (прим.: возвратившись в Москву из Тбилиси, узнал, что назначен Председателем конфликтной комиссии Союза кинематографистов) обратился к Резо Чхеидзе (Директор "Грузия-фильм" с просьбой организовать просмотр "Покаяния".
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