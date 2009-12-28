«Шерлок Холмс» выходит в прокат

анонс

9 июля 2006 Поколение "фестиваля молодежи и студентов" на экранах СССР Главный успех молодому Аксенову пренес роман "Звездный билет", который вышел в журнале "Юность" в 1961 году. Его героями стали молодые люди из поколения "фестиваля молодежи и студентов", которое в комсомольской печати получило кличку "стиляги".

17 ноября 2012 Лауреаты "Ники" На проходившей церемонии вручения кинопремии "Ника" названы первые лауреаты.

21 октября 2007 "Кадеты" снова в строю! Сериал "Кадетство" на протяжении всех 40 серий привлекал к себе все больше зрителей, и к финальным сериям его аудитория выросла почти на 50%. В общей сложности сериал посмотрело около 100 млн человек.