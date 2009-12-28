«Шерлок Холмс» выходит в прокат

Последняя премьера уходящего года состоялась 28 декабря в кинотеатре «Пушкинский»
. Более двух тысяч зрителей пришли на показ фильма Гая Ричи «Шерлок Холмс»
, который выходит в широкий прокат в последний день года. На показе были замечены Станислав Садальский
и Эвелина Бленданс
, Леонид Ярмольник
, Аркадий Укупник
, Филипп Киркоров
и другие звездные персоны.
Без сомнения, такого Холмса мы еще не видели. Молодой, современный, яркий, динамичный и вместе с тем обладающий той самой знакомой харизмой и тем самым интеллектом, каким наделил его Артур Конан Дойл
. С трудом верилось, что Гаю Ричи
, замахнувшемуся на святое, посягнувшему на стереотипы миллионов людей, удастся оправдать взятые на себя обязательства. Ведь каждый человек на Земле знает, как должен выглядеть Шерлок Холмс, а многие даже не сомневаются в том, что он существовал на самом деле. Особенно сложно с нами, российскими зрителями, не представляющими себе иного Холмса, нежели в фильмах Игоря Масленникова
.
Сразу отмечу, что Дауни-младшему Ливанова
затмить не удалось. Однако, будем справедливы, новый Шерлок Холмс вполне заслуживает право так называться. К тому же у него есть ряд новых, отличительных черт, которые отлично вписываются в наши обширные представления о нем. Шерлок владеет не только мощной интуицией, но и множеством бойцовских навыков («Этот удар выключит его на 15 секунд»
), проводит опыты психотропных препаратов на своем бульдоге («он не против»
), одалживает одежду у Ватсона («мы же договорились обмениваться»
), может забыть дома револьвер (или выключить плиту) и страшно боится потерять единственного друга, который уже пакует вещи, потому что вот-вот женится. Самое же главное отличие от прочих Холмсов – темперамент, который проявляется не только в рвении найти разгадку, но и в романтических отношениях. Тонкая любовная линия Холмса
с Ирэн Адлер
весьма уместна и действительно хороша.
Ватсон
в исполнении Джуда Лоу
также намного динамичнее своих предшественников из других фильмов. Он не просто друг сыщика, он его настоящий соратник, готовый немедленно прийти на помощь и уравновешивающий импульсивный характер Холмса. Вдвоем они действуют слажено и быстро.
Сюжет фильма несколько невнятен, детективная составляющая расплывчата. Интрига есть, но через неделю после просмотра кто ее вспомнит? Не в ней счастье. «Шерлок Холмс»
- экшен в чистом виде, развлекательное кино высшей пробы, которое напичкано огромным количеством уникальных трюков и выдумок, не виданных прежде нигде. О том, что характеры проработаны на пятерку, я уже сказала. Еще один немаловажный плюс - превосходные декорации, костюмы и классно смоделированная архитектура Лондона 1890-ого года
, которая не только радует глаз, но и становится одним из ключей к загадке. Город, изображенный на пороге 19 века, несет в себе энергию нового, зарождающегося времени – века научно-технической мысли. Как в песне - «ужасный-ужасный, кошмарный-кошмарный, безумный-безумный 19-ый век»
. Заключительная сцена происходит на построенном наполовину Тауэрском мосту
. Что там происходит – словами не передать, это надо увидеть своими глазами. Одним словом, покупайте билеты и садитесь поближе к экрану.
Только не пейте перед просмотром, особенно пиво. На премьере в Пушкинском каждые 20 секунд кто-то выбегал в туалет. Мало того, что это нервирует на показе, потом еще эти люди пишут в своих блогах, что им кино не понравилось. Не верьте. Все там хорошо.
В прокате с 31 декабря
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