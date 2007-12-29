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Номинанты "Золотого Орла"

29 декабря
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29 декабря 2007
Стали известны номинанты шестой премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел". Представляли их президент Академии режиссер Владимир Наумов и глава экспертного совета киновед Кирилл Разлогов. Двум с половиной сотням членов Академии теперь предстоит проголосовать за лучших из лучших. Разлетятся по лауреатам "Золотые орлы" 25 января. Торжественная церемония вручения наград Академии состоится в "намоленном месте", по выражению Наумова, — в первом павильоне студии Мосфильм.
Лидерами стали три ленты: "12", "Путешествие с домашними животными" и впервые телевизионный мини-сериал — "Ленинград". У каждого по шесть номинаций.
Не попала ни в одну из номинаций "Александра" Александра Сокурова. Это объяснили тем, что режиссер сам письменно отказался от участия в конкурсе. По каким причинам — можно только предполагать. Нет в числе финалистов "Кремня" Алексея Мизгирева и "Груза 200" Алексея Балабанова. Оба фильма были предложены для голосования, но необходимого числа голосов не получили. Вероятно, потому, предположил Разлогов, что первый "был не на слуху", а второй "был слишком на слуху".


Список номинантов:
"Лучший игровой фильм":
- "12"
- "Артистка"
- "Монгол"
- "Простые вещи"
- "Путешествие с домашними животными"


"Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)":
- "Билет в гарем"
- "Ленинград"
- "На пути к сердцу"


"Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)":
- "Девять жизней Нестора Махно"
- "Завещание Ленина"
- "Кадетство"


"Лучший неигровой фильм":
- "Ребро. Портрет жены художника на фоне эпохи"
- "Рожденные в СССР - 21-летние"
- "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская"


"Лучший анимационный фильм":
- "Гора самоцветов" (сезон 2007)
- "Смешарики" (сезон 2007)
- "Уборная история - любовная история"


"Лучшая режиссерская работа":
- Сергей Бодров ("Монгол")
- Никита Михалков ("12")
- Алексей Попогребский ("Простые вещи")

"Лучшая женская роль в кино":
- Евгения Добровольская ("Артистка")
- Ксения Кутепова ("Путешествие с домашними животными")
- Мария Шалаева ("Русалка")

"Лучшая мужская роль в кино":
- Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Сергей Газаров, Виктор Вержбицкий, Алексей Горбунов, Роман Мадянов, Сергей Арцибашев ("12")
- Виктор Сухоруков ("Агитбригада "Бей врага!"")
- Федор Бондарчук ("Тиски")

"Лучший сценарий":
- Аркадий Красильщиков ("Путешествие с домашними животными")
- Анна Меликян, Наталья Назарова ("Русалка")
- Алексей Попогребский ("Простые вещи")

"Лучшая женская роль на телевидении":
- Мария Порошина ("На пути к сердцу")
- Мира Сорвино ("Ленинград")
- Ольга Сутулова ("Ленинград")

"Лучшая мужская роль на телевидении":
- Игорь Класс, Владимир Капустин ("Завещание Ленина")
- Андрей Краско ("Частный заказ")
- Богдан Ступка ("Сонька Золотая Ручка")

"Лучшая женская роль второго плана":
- Мария Аронова ("Артистка")
- Нина Русланова ("Два в одном")
- Ия Саввина ("Слушая тишину")

"Лучшая мужская роль второго плана":
- Александр Абдулов ("Артистка")
- Леонид Броневой ("Простые вещи")
- Дмитрий Дюжев ("Путешествие с домашними животными")

"Лучшая операторская работа":
- Владимир Климов ("Ленинград")
- Олег Лукичев ("Путешествие с домашними животными")
- Владислав Опельянц ("12")

"Лучшая работа художника-постановщика":
- Людмила Кусакова ("Волкодав")
- Алим Матвейчук, Александр Боин ("Ленинград")
- Константин Мельников ("1612")

"Лучшая работа художника по костюмам":
- Наталья Дзюбенко, Сергей Стручев ("1612")
- Лор Карин ("Монгол")
- Светлана Титова ("Волкодав")

"Лучшая музыка к фильму":
- Эдуард Артемьев ("12")
- Юрий Потеенко ("Ленинград")
- Алексей Рыбников ("1612")

"Лучший монтаж фильма":
- Андрей Зайцев, Энцо Меникони ("12")
- Иван Лебедев ("Простые вещи")
- Ольга Прошкина, Антон Мегердичев ("Бой с тенью 2: реванш")

"Лучшая работа звукорежиссера":
- Сергей Сашнин ("1612")
- Бруно Таррьери, Максим Беловолов ("Монгол")
- Андрей Худяков ("Путешествие с домашними животными")

"Лучший зарубежный фильм в российском прокате":
- "Апокалипсис"
- "Вавилон"
- "Королева"
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Номинанты "Золотого Орла" фотографии
Номинанты "Золотого Орла" фотографии
Номинанты "Золотого Орла" фотографии
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