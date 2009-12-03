«Фобос». Презентация на Кинорынке

ревью

Новости кино 104-й Российский кинорынок: Дистрибьюторы представили своих претендентов на «Оскар» Обзор фильмов российского проката, которые могут принять участие в наградном сезоне.

Новости кино Лю Ифэй сыграет главную роль в киноверсии мультфильма «Мулан» Фильм выйдет в прокат не раньше 2019 года.

Новости кино «Очень странные дела» продлены на третий сезон Популярность сериала всё ещё на пике.

Ролики фильмов «Гномы в доме» ПараГНОМальные явления в старинном особняке.

Новости кино Объявлена официальная дата релиза нового фильма Квентина Тарантино Картина выйдет в прокат 9 августа 2019 года.

Фестивальная колонка «Артдокфест»-2017: Другая жизнь на краю свободы Что смотреть на главном фестивале документального кино

Интервью Джаник Файзиев: «Люди, которые ходят в кинотеатры учить историю, для меня дураки» Главный режиссер и продюсер «Легенды о Коловрате» – о восприятии кино, мужской мощи и женских характерах.

Рецензии на фильмы «Иностранец»: Чан гнева и печали Боевик про мстящего отца с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном