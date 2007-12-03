«Атлантида» - премьера.

анонс

16 сентября 2007 Начало съемок второго сезона "Кадетства" 17 октября 2006 года в гелиопарке "Эммаус" в Тверской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию съемок первого сезона популярного сериала и началу съемок второго сезона.

15 августа 2006 С днем рождения, кино! Праздник российских кинематографистов. В 1919 году, 27 августа, Ленин подписал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в стране - все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся уже произведенная кинопродукция - всё переходило под контроль государства.

19 марта 1937 Кино в руках советской власти представляет огромную, неоценимую силу (И.Сталин) Начиная с 1930-х годов кино стало любимым зрелищем миллионов. Оставить "без присмотра" такое мощное средство воздействия на умы и души советских людей Сталин, конечно, не мог.