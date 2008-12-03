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Open Cinema Club: итальянские наброски

3 декабря
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3 декабря 2008
Фестиваль Open Cinema Club, специализирующийся на показах короткометражного и анимационного кино, и традиционно, на протяжении уже нескольких лет, проходящий в августе возле Петропавловской Крепости г. Санкт-Петербурга, с недавних пор переместился в уютный Wine Bar лофт-проекта «Этажи», расположенного на территории бывшего «Смольнинского хлебозавода».
3 декабря в рамках еженедельной программы «Кино-Вино» на последнем этаже галереи современного искусства состоялся показ короткометражек - картин-участников римского независимого кинофестиваля RIFF (Rome Independent Film Festival).
Зрителю были представлены девять лент различной продолжительности, среди которых из общего настроения, атмосферы тесного контакта героев на экране и наблюдателя вне его, выпадают разве что две работы.
Фильм «Личное заболевание» Кристиана Ботиферро, иллюстрирующий несколько дней из жизни дерзкого клерка, на досуге развлекающего себя пытками виртуальной рабыни, балансируя где-то на грани камерного арт-хауса и кибернетического треша несколько усыпляет, практически не запоминается с положительной стороны и может вызвать легкое отвращение.
Картина «Требуется в Риме» ориентирована преимущественно на людей музыкального склада, - сюжет этой истории любви молодой пианистки и сына хозяйки квартиры, куда переезжает девушка, слишком тонок в силу своей недосказанности и общей схематичности повествования и рискует промелькнуть в сознании, не оставив после себя заметного следа.
Автору этих строк запомнилась в первую очередь работа Стефана Квальи «Боксерский рай», в названии которой скрыт момент истины дл любого спортсмена или человека увлекающегося, преданного своему делу, - если ты еще не сломлен до конца, то продолжишь бороться.
Кроме того, стоит отметить ленты «Червонное золото» и «Жена» (первую как минимум за великолепную игру исполнительницы главной роли, вторую - за яркие диалоги и музыкальное сопровождение), скрывающие за описанием семейного быта страшные личные тайны того или иного персонажа, юмореску «Федэ и Фидо», высмеивающую излишнее стремление людей к идеалу в поиске своей второй половины и поведение мужчин в целом, и шестиминутный сюрреалистичный трип «Парралелльные миры» Мауро Пасэ, играющий на контрасте ярко-красного одеяния главной героини и черно-белых декораций.
Самое приятное во всем вышеописанном то, что калейдоскоп из девяти фильмов общей продолжительностью чуть более двух часов, максимально приближенных к действительности и не боящихся высказываться откровенно, вызывает такое количество эмоций, которое трудно испытать за просмотром многих голливуских блокбастеров.
Нам остается только поблагодарить Open Cinema Club (а с ним и клуб авторского кино арт-центр «Берег») и Loft Wine Bar «Этажи» за прекрасно проведенный вечер, с нетерпением ждать новых сеансов и радоваться тому, что они точно будут... уже очень скоро.

Антон Зуев
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