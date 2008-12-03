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Star Media и «Наше кино» «осчастливили» Кинорынок

3 декабря
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3 декабря 2008
3 декабря, в третий день работы 76-го Российского международного кинорынка, состоялась совместная презентация кинокомпании Star Media и кинопрокатной группы «Наше кино». В кинотеатре «Космос» представителям кинотеатров и аккредитованной на Кинорынке прессы показали трейлер и тизер авантюрной молодежной комедии «О, счастливчик!», а также 10-минутный фрагмент фильма, премьера которого предварительно назначена на весну 2009 года.
Гостей презентации приветствовали председатель совета директоров группы компаний Star Media Влад Ряшин, продюсер «Нашего кино» Кирилл Ануфриев, генеральный продюсер Star Media Юрий Минзянов, креативный продюсер Star Media Александр Семин и члены съемочной группы фильма: режиссер Эдуард Парри, оператор Илья Мелихов, актеры Михаил Тарабукин и Вячеслав Разбегаев.
Влад Ряшин рассказал специалистам кинопрокатного бизнеса о возглавляемой им группе компаний Star Media, одном из лидеров производства и дистрибуции телевизионного контента в странах СНГ, ее планах освоения рынка полнометражного кино и представил комедию «О, счастливчик!» - первый прокатный фильм Star Media. «В фильме много юмора и действия, прекрасный актерский состав. Главная задача картины - подарить зрителю полтора часа позитива, - сказал продюсер. - Сейчас фильм находится в финальной стадии производства: завершается работа со звуком и графикой. Как только картина будет готова полностью, мы обязательно вам ее покажем. Могу также сообщить, что уже закончена работа над сценарием нашего второго кинотеатрального проекта - им станет 3D-анимационная музыкальная комедия «Пираты острова сокровищ»».

Затем на сцену вышел продюсер Юрий Минзянов: «Мы сняли современную молодежную комедию, фильм-аттракцион и, наверное, немножко сказку, ведь в фильме действуют два волшебника, которых играют Владимир Меньшов и Сергей Шакуров. Это фильм о том, как людям выпадает счастливый билет, и о том, как важно правильно им воспользоваться. То, что вы сегодня увидели, - рабочие материалы, над которыми нам предстоит еще много трудиться. Только компьютерная графика будет добавлена примерно в 200 кадров. Этим, кстати, занимается компания, делавшая спецэффекты для «Дозоров».

Глава департамента маркетинга и креативный продюсер Star Media Александр Семин прокомментировал план рекламной кампании молодежной комедии. «Тема фильма настолько благодатна для создания и реализации креативной программы продвижения, что мы этим шансом обязательно воспользуемся, - отметил он. - Одним из главных каналов распространения информации о фильме станет Интернет. С помощью его интерактивных возможностей мы действительно будем менять судьбы людей. В частности, мы придумали замечательную on-line-анкету, заполнить которую будут предлагать посетителям сайта www.oluckyman.ru наши волшебники. Посетив сайт, люди станут каждый день получать подтверждение того, что их биография изменилась. С той же темой будем работать в коммуникациях «на земле».

О том, какими видит прокатные перспективы фильма компания «Наше кино», рассказал ее продюсер Кирилл Ануфриев: «Картина абсолютно позитивная, из числа тех, которые хочется смотреть снова. Я сам посмотрел ее уже несколько раз, и каждый просмотр меня радовал, давал заряд положительных эмоций - в этом главная особенность фильма, которая позволяет нам надеяться на его коммерческий успех. И хотя пока еще трудно предугадать, какова будет ситуация с общекартинными сборами в следующем году, я считаю, что «О, счастливчик!» имеет все шансы стать date-movie, т.е. главным релизом на дату выхода. Это должен быть очень широкий выпуск, скорее всего, около 500 копий. Что касается кассы, то мы ожидаем, что «Счастливчику» покорятся результаты фильма «Любовь-морковь». На успех позволяют надеяться и хорошие сборы выпускаемых сегодня развлекательных аттракционных комедий».

Впечатлениями от съемок поделились артисты. Самой эмоциональной стала речь исполнителя главной роли актера Михаила Тарабукина: «Картина должна получиться уже потому, что в нее было вложено просто колоссальное количество сил и энергии. Я раньше не видел, чтобы все без исключения - и продюсеры, и артисты - работали с таким настроем и самоотдачей. Нереальный респект!»

Презентация завершилась неформальным фуршетом под аккомпанемент зажигательного конферанса от главного «счастливчика» этого вечера - Михаила Тарабукина.

Предоставлено кинокомпанией Стар Медиа
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персоны
Илья МелиховВладимир МеньшовЮрий МинзяновЭдуард ПарриВячеслав РазбегаевВладислав РяшинМихаил ТарабукинСергей Шакуров
фильмы
О, счастливчик!

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Star Media и «Наше кино» «осчастливили» Кинорынок фотографии
Star Media и «Наше кино» «осчастливили» Кинорынок фотографии
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