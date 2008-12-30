«Обитаемый остров». Премьера

29 декабря в московском кинотеатре «Октябрь»
творческая группа картины «Обитаемый остров»
во главе с режиссером Федором Бондарчуком
и продюсерами Александром Роднянским
и Сергеем Мелькумовым
представила свой фантастический фильм многочисленным гостям - друзьям, коллегам, журналистам и просто зрителям. На один вечер киноцентр превратился в планету Саракш
с решительными гвардейцами, правительством Неизвестных отцов и лазерными лучами «башен»-излучателей. Девять залов кинотеатра были заполнены до отказа. В общей сложности зрителями московской премьеры первого фильма дилогии «Обитаемый остров»
стали 3 тысячи человек.
«Я честно скажу, что не могу назвать себя поклонником фантастики, но я поклонник мастерства и трудолюбия
, — обратился к собравшимся со сцены режиссер Никита Михалков
, открывая премьеру. — В фильме «Обитаемый остров» есть и мастерство, и огромный труд. Я очень рад, что могу представить сегодня картину, которую снял сын великого русского режиссера Сергея Федоровича Бондарчука, его замечательный, трудолюбивый и талантливый последователь. Мы можем снимать большое и мощное кино»
.
Специальными гостями российской премьеры фильма «Обитаемый остров»
стали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Жуков
, режиссеры Павел Лунгин
, Алексей Герман-младший
, Александр Митта
, Юрий Мороз
, Александр Стриженов
, Кирилл Серебренников
, Дмитрий Астрахан
, Владимир Хотиненко
, продюсеры Ренат Давлетьяров
, Леонид Ярмольник
, Джаник Файзиев
, актеры Евгений Стычкин
, Дмитрий Харатьян
, Артур Смольянинов
, Константин Крюков
, Эвелина Бледанс
, Максим Суханов
, а также Филипп Киркоров
, Артемий Троицкий
, Арина Шарапова
, Борис Берман
, Ильдар Жиндарев
, Андрей Караулов
, Тина Канделаки, Ольга Свиблова
, Эвелина Хромченко
, Андрей Фомин
, Ирина Хакамада
, Михаил Прохоров
, Александр Мамут
, Алексей Венедиктов
и многие-многие другие.
Представляя съемочную группу фильма и актеров — Василия Степанова
(Максим Каммерер), Юлию Снигирь
(Рада Гаал), Петра Федорова
(Гай Гаал), Алексея Серебрякова
(Странник), Сергея Гармаша
(Зеф), Михаила Евланова
(ротмистр Чачу), Андрея Мерзликина
(Фанк) и других — режиссер Федор Бондарчук
вспомнил об историческом разговоре с продюсером Александром Роднянским
: «Думали ли мы с Александром Роднянским, попивая чай на монтажно-тонировочном периоде «9 роты», что последует за его предложением перечитать «Обитаемый остров»! На мой вопрос, как он собирается это снимать, Александр Ефимович ответил: «Как-то сделаем, попробуем». Это «попробуем» превратилось в несколько лет работы, 11 месяцев съемочного периода и коренным образом изменило нашу жизнь»
.
Федор Бондарчук
посвятил свой новый фильм жене Светлане
, которая, как отметил режиссер, «поддерживала и была рядом все четыре года создания этой картины»
.
Продюсер Александр Роднянский
отметил, что роман «Обитаемый остров»
был выбран для экранизации не случайно: «Именно любовь к литературе братьев Стругацких создает удивительное ощущение причастности к разумному, увлекательному и серьезному миру. Перед нами стояла принципиальная задача — создать очень тщательную, очень бережную и очень серьезную экранизацию. Для нас были важны мнения тех, кто любит прозу Стругацких, и самого Бориса Натановича, которому, к счастью, понравился наш фильм, он сказал о нем много теплых слов…»
Первый фильм кинодилогии «Обитаемый остров»
выходит в широкий прокат (около 1200 копий) в России и Украине 1 января 2009 года.
Фантастические интерьеры в стиле «Обитаемого острова» сохранятся в кинотеатре «Октябрь» в течение всех зимних каникул.
ГОСТИ ПРЕМЬЕРЫ О ФИЛЬМЕ «ОБИТАМЫЙ ОСТРОВ»:
Режиссер АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН-младший
: «Это прорыв. Видно огромную работу и то, что фильм давался кровью»
.
Режиссер АЛЕКСАНДР МИТТА
: «Этот фильм меня потряс! За все пятьдесят лет моей работы в кино, это самая красивая постановочная картина в России. Очень умная картина, которая продолжает традиции советского кино. Одним словом, я ошеломлен!»
Режиссер КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ
: «Я восхищен и потрясен огромной работой всей группы — режиссера, продюсеров, актеров. Это титанический труд, который выводит российскую киноиндустрию на другой уровень понимания профессии»
.
Музыкальный критик АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ
: «Знаете, у меня как фаната Стругацких просто гора с плеч свалилась, потому что я очень боялся, что фильм мне не понравится. Очень нехалтурный, очень страстный, с большой любовью сделанный фильм»
.
Актер ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН
: «По-моему, даже не уместны слова о высоком уровне, высоком качестве, потому что Федор — серьезный режиссер, яркий представитель нового поколения режиссеров, он занимает отдельное место по масштабу творческой личности и профессионализма. Я всем советую посмотреть «Обитаемый остров», вы многое сможете узнать о нашей сегодняшней жизни. Это важно, потому что настоящий художник должен исследовать время, в которое он живет, должен отражать его в своих работах»
.
Ресторатор АНТОН ТАБАКОВ
: «Замечательно, волнительно. Я с большим уважением отношусь к этой профессии и горд, что мой товарищ осилил и поднял этот проект. Это не камерная история одного или двух актеров из авторского кинематографа. Есть определенная гордость за державу»
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Актер ИГОРЬ ВЕРНИК
: «Большая, невероятная работа. По смыслу и по содержанию. Я счастлив за Федю, за продюсеров, актеров. Не хочу раскладывать картину на отдельные находки и приемы, она просто впечатляет в целом своей мощью»
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Художник, телеведущая АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКАЯ
: «Просто здорово! Мне понравился визуальный ряд. Особенно невероятная натура и выдуманный мир, — я же художник. Видно, что всё сделано без дураков. Всё по-настоящему. Как в это не поверить?!»
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