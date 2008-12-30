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«Обитаемый остров». Премьера

30 декабря
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30 декабря 2008
29 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» творческая группа картины «Обитаемый остров» во главе с режиссером Федором Бондарчуком и продюсерами Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым представила свой фантастический фильм многочисленным гостям - друзьям, коллегам, журналистам и просто зрителям. На один вечер киноцентр превратился в планету Саракш с решительными гвардейцами, правительством Неизвестных отцов и лазерными лучами «башен»-излучателей. Девять залов кинотеатра были заполнены до отказа. В общей сложности зрителями московской премьеры первого фильма дилогии «Обитаемый остров» стали 3 тысячи человек.

«Я честно скажу, что не могу назвать себя поклонником фантастики, но я поклонник мастерства и трудолюбия, — обратился к собравшимся со сцены режиссер Никита Михалков, открывая премьеру. — В фильме «Обитаемый остров» есть и мастерство, и огромный труд. Я очень рад, что могу представить сегодня картину, которую снял сын великого русского режиссера Сергея Федоровича Бондарчука, его замечательный, трудолюбивый и талантливый последователь. Мы можем снимать большое и мощное кино».
Специальными гостями российской премьеры фильма «Обитаемый остров» стали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Жуков, режиссеры Павел Лунгин, Алексей Герман-младший, Александр Митта, Юрий Мороз, Александр Стриженов, Кирилл Серебренников, Дмитрий Астрахан, Владимир Хотиненко, продюсеры Ренат Давлетьяров, Леонид Ярмольник, Джаник Файзиев, актеры Евгений Стычкин, Дмитрий Харатьян, Артур Смольянинов, Константин Крюков, Эвелина Бледанс, Максим Суханов, а также Филипп Киркоров, Артемий Троицкий, Арина Шарапова, Борис Берман, Ильдар Жиндарев, Андрей Караулов, Тина Канделаки, Ольга Свиблова, Эвелина Хромченко, Андрей Фомин, Ирина Хакамада, Михаил Прохоров, Александр Мамут, Алексей Венедиктов и многие-многие другие.

Представляя съемочную группу фильма и актеров — Василия Степанова (Максим Каммерер), Юлию Снигирь (Рада Гаал), Петра Федорова (Гай Гаал), Алексея Серебрякова (Странник), Сергея Гармаша (Зеф), Михаила Евланова (ротмистр Чачу), Андрея Мерзликина (Фанк) и других — режиссер Федор Бондарчук вспомнил об историческом разговоре с продюсером Александром Роднянским: «Думали ли мы с Александром Роднянским, попивая чай на монтажно-тонировочном периоде «9 роты», что последует за его предложением перечитать «Обитаемый остров»! На мой вопрос, как он собирается это снимать, Александр Ефимович ответил: «Как-то сделаем, попробуем». Это «попробуем» превратилось в несколько лет работы, 11 месяцев съемочного периода и коренным образом изменило нашу жизнь».
Федор Бондарчук посвятил свой новый фильм жене Светлане, которая, как отметил режиссер, «поддерживала и была рядом все четыре года создания этой картины».

Продюсер Александр Роднянский отметил, что роман «Обитаемый остров» был выбран для экранизации не случайно: «Именно любовь к литературе братьев Стругацких создает удивительное ощущение причастности к разумному, увлекательному и серьезному миру. Перед нами стояла принципиальная задача — создать очень тщательную, очень бережную и очень серьезную экранизацию. Для нас были важны мнения тех, кто любит прозу Стругацких, и самого Бориса Натановича, которому, к счастью, понравился наш фильм, он сказал о нем много теплых слов…»

Первый фильм кинодилогии «Обитаемый остров» выходит в широкий прокат (около 1200 копий) в России и Украине 1 января 2009 года.

Фантастические интерьеры в стиле «Обитаемого острова» сохранятся в кинотеатре «Октябрь» в течение всех зимних каникул.

ГОСТИ ПРЕМЬЕРЫ О ФИЛЬМЕ «ОБИТАМЫЙ ОСТРОВ»:

Режиссер АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН-младший: «Это прорыв. Видно огромную работу и то, что фильм давался кровью».

Режиссер АЛЕКСАНДР МИТТА: «Этот фильм меня потряс! За все пятьдесят лет моей работы в кино, это самая красивая постановочная картина в России. Очень умная картина, которая продолжает традиции советского кино. Одним словом, я ошеломлен!»

Режиссер КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ: «Я восхищен и потрясен огромной работой всей группы — режиссера, продюсеров, актеров. Это титанический труд, который выводит российскую киноиндустрию на другой уровень понимания профессии».

Музыкальный критик АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ: «Знаете, у меня как фаната Стругацких просто гора с плеч свалилась, потому что я очень боялся, что фильм мне не понравится. Очень нехалтурный, очень страстный, с большой любовью сделанный фильм».

Актер ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН: «По-моему, даже не уместны слова о высоком уровне, высоком качестве, потому что Федор — серьезный режиссер, яркий представитель нового поколения режиссеров, он занимает отдельное место по масштабу творческой личности и профессионализма. Я всем советую посмотреть «Обитаемый остров», вы многое сможете узнать о нашей сегодняшней жизни. Это важно, потому что настоящий художник должен исследовать время, в которое он живет, должен отражать его в своих работах».

Ресторатор АНТОН ТАБАКОВ: «Замечательно, волнительно. Я с большим уважением отношусь к этой профессии и горд, что мой товарищ осилил и поднял этот проект. Это не камерная история одного или двух актеров из авторского кинематографа. Есть определенная гордость за державу».

Актер ИГОРЬ ВЕРНИК: «Большая, невероятная работа. По смыслу и по содержанию. Я счастлив за Федю, за продюсеров, актеров. Не хочу раскладывать картину на отдельные находки и приемы, она просто впечатляет в целом своей мощью».

Художник, телеведущая АЛЕКСАНДРА ВЕРТИНСКАЯ: «Просто здорово! Мне понравился визуальный ряд. Особенно невероятная натура и выдуманный мир, — я же художник. Видно, что всё сделано без дураков. Всё по-настоящему. Как в это не поверить?!»
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«Обитаемый остров». Премьера фотографии
«Обитаемый остров». Премьера фотографии
«Обитаемый остров». Премьера фотографии
«Обитаемый остров». Премьера фотографии
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№ 6
Бабина Галина (Бендеры)   11.01.2009 - 22:57
Фильм замечательный,хорошее качество!И много эффектов,которые реально нас переносят в те события! читать далее>>
№ 5
Бабина Галина (Бендеры)   11.01.2009 - 22:55
Я нахожу очень интересный и превлекательный фильм!Очень полнометражная картина,сюжет хороший!Актёры с душой выполняют сваё дело! читать далее>>
№ 4
Петр (Москва)   10.01.2009 - 22:30
К сожалению, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ фильм. Вялый, скучный, непрофессиональный. Впечатление, что ребята собрались дома и сделали home video. Все актеры уныло проговаривают текст и играют из рук вон плохо. Бондарчук... читать далее>>
№ 3
Яна (Москва)   10.01.2009 - 14:35
Думала, что будет плохо, но не ожидала, что НАСТОЛЬКО плохо. Про главного героя даже говорить не хочется, потому что кроме мата слов других, к сожалению, нет. Когда-то слышала выражение "мимика сдобной... читать далее>>
№ 2
ИГОРЬ Игнатюк (киев)   6.01.2009 - 03:05
Не ходите люди на это "кино", не выбрасывайте Ваши деньги, и время! Впервые ушел с просмотра в кинотеатре, причем уже через полчаса! Подскажите как с бондарчукa вернуть отданные за этот... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Этой планете я бы поставила ноль

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