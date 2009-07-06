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Скучные цифры кино..

31 декабря
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31 декабря 1969
В 1969 году было закончено производством:
* 1 172 короткометражных фильма, в том числе 12 художественных, 58 мультипликационных, 8 телевизионных, 384 хроникально-документальных, 139 научно-популярных, 571 заказной;
* 1 170 номеров киножурналов;

Из законченных производством в 1969 году 196 полнометражных фильмов:
* 82 были выпущены цветными;
* 90 — широкоэкранными и 12 — широкоформатными.

На первое января 1970 года в стране имелось 156,9 тысячи киноустановок, в том числе 133 тысячи в сельской местности.
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День рождения Госфильмофонда

День рождения Госфильмофонда

Совет Министров СССР принимает постановление № 3698-1510 "О создании Всесоюзного государственного фонда кинофильмов". Постановление было подписано И.В. Сталиным. Этим Постановлением регламентировано подчинение Госфильмофонда непосредственно Министру кинематографии СССР и включение Госфильмофонда в перечень особо важных объектов промышленности.
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