Скучные цифры кино..

В 1969 году было закончено производством:

* 1 172 короткометражных фильма, в том числе 12 художественных, 58 мультипликационных, 8 телевизионных, 384 хроникально-документальных, 139 научно-популярных, 571 заказной;

* 1 170 номеров киножурналов;



Из законченных производством в 1969 году 196 полнометражных фильмов:

* 82 были выпущены цветными;

* 90 — широкоэкранными и 12 — широкоформатными.



На первое января 1970 года в стране имелось 156,9 тысячи киноустановок, в том числе 133 тысячи в сельской местности.