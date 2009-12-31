«На игре» выходит на DVD

Компания «Русское Счастье Home Video» представила на DVD русский фильм, за который не стыдно! Это картина Павла Санаева «На игре».
Уникальный случай в истории релиза картины на DVD за последнее время: лицензионное DVD «На игре»
появилось на прилавках магазинов раньше пиратского.
Это произошло благодаря слаженной работе дистрибьюторов и прокатчиков, подавлению файлообменников и договоренностями с пиратами DVD-продукции.
Фильм повествует о молодых людях, одержимых компьютерными играми. После оглушительной победы на турнире по киберспорту команде друзей-геймеров вручают диски с новейшей, только что разработанной игрой. Запустив игру, каждый из них подвергается воздействию, переводящему их игровые способности в реальные. Теперь и в жизни они лучшие бойцы, стрелки и гонщики. Данное событие не остается незамеченным. Властные структуры путем шантажа, обмана и подкупа предлагают геймерам «работу», которая использует их уникальные способности. Но как только обман раскрывается, становится понятно, что они не герои, спасающие страну, а банальные наемные убийцы. Встает вопрос: как быть дальше? Команда разделилась. Каждый идет к своей цели…
ВЫДЕРЖКИ ИЗ РЕЦЕНЗИЙ НА КАРТИНУ
Она постоянно кричит на тебя и говорит, что-то вроде «мы никуда не ходим!», «да ты скоро прирастешь к этому долбанному компьютеру!» или «может ты и женишься на нем?», а из пустых пивных бутылок можно выстроить полутораметровую стену? Ты пустил корни в кресло, а при твоем появлении в игре все дружно пишут тебе «КУ»? Во дворе многие бабули думают, что ты наркоман из-за того, что выходишь из дома ты постоянно с красными глазами и в потрепанной рубашке? Тогда скоро у тебя будет прекрасная возможность достать свои ботинки, начистить их, погладить брюки и позвать девушку в кино...
Фильм Павла Санаева «На игре» рассказывает о подростках-геймерах, которые благодаря экспериментальной программной разработке обрели суперспособности. Фильм «На игре» снят по книге Александра Чубарьяна в двух частях. Первая часть выходит в российский прокат 17 ноября 2009 года, а вторая - «На игре: Новый уровень» 18 февраля 2010 года. Фильм задуман и снят как фантастический боевик. Создание подобного фильма в России Павел Санаев считает «беспардонной наглостью», чем и гордится.
Когда многие отечественные кинорежиссёры делают из своих фильмов сборную солянку из актёров, которых можно увидеть во всех фильмахсериалах, Павел Санаев идёт другим путём – он открывает новые звёзды, а главное молодые.
Самый подходящий эпитет для «На игре» – это ДОСТОЙНЫЙ. Эта картина – не типичное отечественное производство, а взрослый Голливуд-стайл. Современное достойное кино с достойными актерами и очень достойной реализацией. Каждая схватка разнообразна и воздушна. Тут все как полагается и чего так не хватало раньше: кулачный файтинг, перестрелка, покушение с авариями, первый-второй-третий акт, и актеры, которые не присутствуют, а играют, искусные хитросплетения сценария, за которым по-настоящему интересно наблюдать, отменные action-сцены, на первый взгляд далеко превосходящие бюджет – все это создает единую целостную картину, которая не отпускает зрителя до последней минуты…
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