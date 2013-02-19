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«Броненосец "Потемкин"» в Нью-Йорке

4 декабря
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4 декабря 1927
В Нью-Йорке в декабре 1927 года начался коммерческий показ картины Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» (выпуск Амторга и Амкино).
Из отзыва эмигрантского рецензента: «Средняя, полувидовая, полупоставленная картина, каких Пате выпускает два раза в месяц в течение последних пяти-семи лет. Но до гения, каким его хочет выставить Амкино, Эйзенштейну так же далеко, как советской России до культурного государства. Хлопали картине только сотрудники Амкино и те из зрителей, кому понравился хор матросов, сопровождавший своим пением демонстрацию картины».

«Новое русское слово», Нью-Йорк, 1927, 7 декабря.
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Броненосец "Потёмкин"

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