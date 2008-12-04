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Алексей Баталов и литературный фестиваль

4 декабря
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4 декабря 2008
4 декабря в библиотеке киноискусств имени С.Эйзенштейна состоялось открытие фестиваля «Алексей Баталов и русская литературная классика», посвященного 80-летию замечательного актера, режиссера, педагога народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и РФ, лауреата премии Президента РФ, профессора, президента Московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера» Алексея Баталова.
Специальными гостями церемонии открытия стали известные деятели культуры и искусств - певец Иосиф Кобзон, режиссер Юрий Норштейн, звездная чета Владимир Меньшов и Вера Алентова, композитор Александра Пахмутова, актер и режиссер Евгений Герасимов, директор Пушкинского музея, поэт-песенник и сокурсник Алексея Владимировича по школе-студии МХАТ Николай Добранравов, продюсер Вячеслав Шмыров, а также герои радиоспектаклей в постановке мастера, «ожившие» благодаря баталовским ученикам по ВГИКу – звездам кино нового поколения и совсем еще юным дарованиям.
Кинокритик Виталий Вульф в своем выступлении назвал 80-летие всенародно любимого артиста датой в истории русской культуры. Также гости обратили внимание на такой примечательный факт: чествование народного артиста и фестиваль проходят в недавно открытой библиотеке киноискусства имени Сергея Эйзенштейна, расположенной в Каретном ряду всего в ста метрах от театра «Эрмитаж», где 100 лет назад состоялся первый в России кинопоказ.
В программу фестиваля-ретроспективы, который продлится до 10 декабря в зале «Классика» библиотеки киноискусств имени С.Эйзенштейна, вошли актерские и режиссерские работы Алексея Баталова, связанные с темой русской литературной классики – фильмы «Дама с собачкой» по Чехову, «Живой труп» по Льву Толстому, «Бег» по Булгакову, «Поездка в Висбаден» и «Первая любовь» по Тургеневу, «Игрок» по Достоевскому и «Три толстяка» по Олеше. Для беседы со зрителями приглашены Ия Саввина, Алла Демидова, Валерий Золотухин, Ирина Муравьева, Евгений Герасимов, Николай Бурляев, Виктор Сергачев. Вход на все сеансы свободный.
К фестивалю приурочена презентация комплекта аудиодисков «Алексей Баталов и русская литературная классика».

Фоторепортаж Валерия Лукьянова
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персоны
Вера АлентоваАлексей БаталовНиколай БурляевЕвгений ГерасимовАлла ДемидоваВалерий ЗолотухинИосиф КобзонВладимир МеньшовИрина МуравьёваАлександра ПахмутоваИя СаввинаВиктор СергачёвЛюбовь ТолкалинаВячеслав Шмыров
фильмы
БегДама с собачкойЖивой трупИгрокПервая любовьПоездка в ВисбаденТри толстяка

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Алексей Баталов и литературный фестиваль фотографии
Алексей Баталов и литературный фестиваль фотографии
Алексей Баталов и литературный фестиваль фотографии
Алексей Баталов и литературный фестиваль фотографии
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№ 2
хлудеева катя (минск)   31.07.2011 - 16:26
он чудо.таких актеров и людей уже нет.и уже не будет.посмотрите на фото и все увидете сами. читать далее>>
№ 1
квак виталий (днепродэержинск)   7.12.2008 - 22:53
очень хороший толковый актер и как человек правильный читать далее>>
Всего сообщений: 2
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