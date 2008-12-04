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«Навигатор» в киноцентре «Родина»

4 декабря
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4 декабря 2008
Компания Tour de Film и киноцентр "Родина" продолжают проект "Немое кино+живая музыка", успешно стартовавший в июле 2008 года. Единственный проект в России, который регулярно предоставляет возможность увидеть черно/белое кино XX столетия на большом экране под живое озвучание современными музыкантами. Каждый зритель сможет прочувствовать влияние музыки на визуальный ряд: в проект приглашаются музыканты, играющие в разных стилях и направлениях. Три авторские музыкальные версии одного шедевра!

Немое кино:
На этот раз мы представляем парадоксальную приключенческую комедию «НАВИГАТОР» - одну из лучших работ великого Бастера Китона.
Навигатор/The Navigator
США, 1924 г.
Режиссёры - Дональд Крисп и Бастер Китон
Продюсер - Бастер Китон
В главных ролях: Бастер Китон, Фредерик Врум, Кэтрин МакГуайр, Кларенс Бертон
Бастер Китон /Buster Keaton/ - один из гениальнейших киноактеров, режиссеров и каскадеров всех времен и народов, чьи творческие открытия и находки до сей поры влияют на создателей кино. «Никто ни до, ни после этого актера не смог сделать того, что сделал он. Во-первых, «обогнать» Чарли Чаплина по популярности. Во-вторых, придумать огромное количество кинотрюков. В-третьих, продержаться всю творческую жизнь, соблюдая одно жесточайшее условие – ни разу не улыбаться. И, наконец, четвертое – после всего вышеперечисленного быть настолько забытым, чтобы довольствоваться лишь эпизодическими ролями... (Телеканал «Культура»). Итак, Бастер Китон в главной роли проекта «Немое кино + Живая музыка»

Живая музыка:
18 декабря, 21.00 - DJ Mako
Принимает участие в закрытых и камерных концептуальных мероприятиях, участвует в аудиовизуальных проектах и создает яркую, запоминающуюся атмосферу на видеоарт-фестивалях. Визитная карточка диджея - артистичная манера исполнения и чувственный эмоциальный саунд.
19 декабря, 21.00 - Алексей РАХОВ
Композитор и музыкант, участник групп Странные Игры, АВИА,Поп-механика, DEADУШКИ. Последние работы композитора созданы в стиле виртуального минимализма, представляющего собой соединение передовых компьютерных музыкальных технологий с традиционным звуком и реальными инструментами.
20 декабря, 21.00 - Алексей Зубарев
Композитор и музыкант. Играл в различных группах, в том числе в инструментальном трио «Сезон дождей», «Аквариум» и «Duty Free Zone Orchestra». Около 20 лет преподавал в учебных заведениях города, где вел класс гитары.

Киноцентр «Родина»
Ул. Караванная, д.12
Ст. м «Гостиный двор»
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