«Навигатор» в киноцентре «Родина»

Компания Tour de Film и киноцентр "Родина" продолжают проект "Немое кино+живая музыка", успешно стартовавший в июле 2008 года. Единственный проект в России, который регулярно предоставляет возможность увидеть черно/белое кино XX столетия на большом экране под живое озвучание современными музыкантами. Каждый зритель сможет прочувствовать влияние музыки на визуальный ряд: в проект приглашаются музыканты, играющие в разных стилях и направлениях. Три авторские музыкальные версии одного шедевра!



Немое кино:

На этот раз мы представляем парадоксальную приключенческую комедию «НАВИГАТОР» - одну из лучших работ великого Бастера Китона.

Навигатор/The Navigator

США, 1924 г.

Режиссёры - Дональд Крисп и Бастер Китон

Продюсер - Бастер Китон

В главных ролях: Бастер Китон, Фредерик Врум, Кэтрин МакГуайр, Кларенс Бертон

Бастер Китон /Buster Keaton/ - один из гениальнейших киноактеров, режиссеров и каскадеров всех времен и народов, чьи творческие открытия и находки до сей поры влияют на создателей кино. «Никто ни до, ни после этого актера не смог сделать того, что сделал он. Во-первых, «обогнать» Чарли Чаплина по популярности. Во-вторых, придумать огромное количество кинотрюков. В-третьих, продержаться всю творческую жизнь, соблюдая одно жесточайшее условие – ни разу не улыбаться. И, наконец, четвертое – после всего вышеперечисленного быть настолько забытым, чтобы довольствоваться лишь эпизодическими ролями... (Телеканал «Культура»). Итак, Бастер Китон в главной роли проекта «Немое кино + Живая музыка»



Живая музыка:

18 декабря, 21.00 - DJ Mako

Принимает участие в закрытых и камерных концептуальных мероприятиях, участвует в аудиовизуальных проектах и создает яркую, запоминающуюся атмосферу на видеоарт-фестивалях. Визитная карточка диджея - артистичная манера исполнения и чувственный эмоциальный саунд.

19 декабря, 21.00 - Алексей РАХОВ

Композитор и музыкант, участник групп Странные Игры, АВИА,Поп-механика, DEADУШКИ. Последние работы композитора созданы в стиле виртуального минимализма, представляющего собой соединение передовых компьютерных музыкальных технологий с традиционным звуком и реальными инструментами.

20 декабря, 21.00 - Алексей Зубарев

Композитор и музыкант. Играл в различных группах, в том числе в инструментальном трио «Сезон дождей», «Аквариум» и «Duty Free Zone Orchestra». Около 20 лет преподавал в учебных заведениях города, где вел класс гитары.