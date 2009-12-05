«Принцесса и Лягушка». Пресс-показ.

анонс

17 апреля 1981 Аудитория растет Представители около пятидесяти киноклубов из различных городов страны собрались на IV Всесоюзный семинар, который проходил в городе Пущино.

18 февраля 2013 Directors Lounge: Берлин-Петербург С 15 по 19 октября 2008 впервые в Санкт-Петербург приехали организаторы знаменитого берлинского фестиваля Directors Lounge.

21 октября 2007 Неделя европейского кино в Таджикистане В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз.