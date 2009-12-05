Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Принцесса и Лягушка». Пресс-показ.

5 декабря
Все года

Хроника кино >>
5 декабря 2009
Состоялся пресс-показ нового мультфильма компании Дисней – «Принцесса и Лягушка», который выходит в широкий прокат в первый день нового года. Неудачу предыдущего диснеевского фильма для детей спишем на сложные российские реалии и сосредоточим свое внимание на новой картине. Классика - это самое подходящее слово, которым можно охарактеризовать «Принцессу и лягушку». Традиционная диснеевская анимация, никакого 3D, песни, танцы, яркие герои и понятные детям истины.
Новый Орлеан, 20-е годы прошлого века. Чернокожая официантка Тиана вкалывает от зари до зари на двух работах, чтобы осуществить мечту – открыть собственный ресторан, о котором мечтал еще ее покойный отец. Ее подруга детства, богатая наследница Шарлотта грезит об ином – она с детства мечтает выйти замуж за принца. И этой мечте скоро суждено сбыться – в город с намереньем жениться на богачке приезжает молодой принц Навин из Мальдонии (не ищите в Гугле, это выдуманная страна), у которого есть сан, происхождение, но, увы, почти не осталось состояния. Злой колдун и маг Вуду заманивает принца в свои сети и превращает в лягушку, потому что сам хочет прибрать к рукам деньги Шарлоты. Чары рассеются, если лягушку до полуночи поцелует принцесса. Да откуда же ей взяться в Новом-то Орлеане (штат Луизиана)?
Тиана одержима своей сугубо американской мечтой. Ее девиз «Работать и еще раз работать, и только тогда можно добиться успеха». «Важно знать, куда идти», - говорит девушка. Она постоянно повторяет заветное слово «цель». Навин же привык ничего не делать, а только радоваться, петь и танцевать, получать от жизни удовольствие. Этим двум столь непохожим друг на друга людям придется объединиться в борьбе со злом и в итоге пересмотреть свои жизненные позиции. Преодолеть все препятствия и понять, что главное на свете все-таки ЛЮБОВЬ, героям помогают второстепенные, но очень колоритные персонажи: поющий и играющий джаз крокодил Луи, светлячок Реймонд с добрым сердцем и негритянская слепая колдунья Мама Оди. Последнюю все почему-то боятся, хотя она – абсолютно своя в доску потрясная чувиха, только что живет в странном месте, в луизианских болотах и дружит со змеями.
Очевидно, что все дети будут от нового мультика в полном восторге. Особенно девочки, получившие наконец-то еще одну принцессу в дружный ряд диснеевских красавиц - Белоснежки, Золушки, Русалочки и остальных. Мой личный эксперт, семилетняя дочь, второй день возится с наклейками (рекламные буклеты «Принцессы и лягушки» выполнены в самом заманчивом для ребенка виде картинок-наклеек) и вспоминает подробности. Так что, господа родители, если у вас дочь 5-12 лет, 1 января отведите ее в кинотеатр. Да, и вам, взрослые, тоже понравится. Особенно, если вы сами выросли на Русалочке и Алладине. Мальчикам тоже смотреть нужно, в кои-то веки сказочный Принц – не овощ и играет полноценную роль в фильме, а не просто в конце целует возлюбленную.
«Принцесса и Лягушка» не зря заявлен как мюзикл. Песен в нем больше, чем в других диснеевских мультфильмах. Каждый герой исполняет свой собственный вокальный номер, а в целом музыка отражает особенности именно негритянской культуры – люди и животные играют блюз, джаз, импровизируют. Крокодил Луи, отвечая на вопрос, где он научился играть на трубе, говорит, что «реки Луизианы – лучшая школа джаза». Самое замечательное, о чем нельзя не сообщить – это русский дубляж. Мало того, что песни шикарно переведены, они еще и перепеты мощными голосами Ларисы Долиной, Стаса Пьехи и других достойных «афророссиян». Полное ощущение, что это родная голливудская озвучка, но по-русски.
Наверное, не очень правильно говорить о фильме только хорошее. Но я действительно не могу придумать, к чему придраться. Разве что, сюжет предсказуем, сразу ясно, что будет хеппи энд. Идеально для детей, для просмотра вместе с детьми, а также для тех, кто иногда сам чувствует себя ребенком.
«Принцесса и лягушка» в прокате с 1 января 2010 года.

Екатерина Визгалова
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Лариса ДолинаСтанислав Пьеха
фильмы
Принцесса и лягушка

фотографии >>
«Принцесса и Лягушка». Пресс-показ. фотографии
«Принцесса и Лягушка». Пресс-показ. фотографии
«Принцесса и Лягушка». Пресс-показ. фотографии
«Принцесса и Лягушка». Пресс-показ. фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Татьяна (Гомель)   8.12.2009 - 12:10
обязательно куплю детям! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Аудитория растет

Аудитория растет

Представители около пятидесяти киноклубов из различных городов страны собрались на IV Всесоюзный семинар, который проходил в городе Пущино.

Неделя европейского кино в Таджикистане

В рамках Недели европейского кино в Таджикистане состоялся показ фильмов из Великобритании, Литвы, Швеции, Венгрии, Словении и Словакии. Неделя европейского кино в столице Таджикистана проходила уже не в первый раз.
Кинособытие года: национальная премьера нового фильма

Кинособытие года: национальная премьера нового фильма

Обладатель кинопремии «Ника» 2007 г. в номинации «Лучший фильм стран СНГ и Балтии», участник кинофестиваля TRIBECA, фильм-открытие XVIII Кинотавра, обладатель «Золотого яблока» за лучшую режиссуру по итогам VII кинофестиваля «Кино-Ялта» – картина Киры Муратовой «Два в одном» представлена украинской публике.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Эдуард Дмитриев
30 ноября ушёл из жизни режиссёр Эдуард Дмитриев.
Александр Дубович
29 ноября скончался актёр Александр Дубович.

День рождения >>

Елизавета Александрова
Сергей Деревянко
Советбек Джумадылов
Сергей Клановский
Анна Куркова
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Джессика Паре
Паула Пэттон
Ник Стал
Югетта Фаже
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Премьеры ТВ

Провокатор
4 декабря
Россия 1
Тот, кто не спит
4 декабря
Интер
Чужое лицо
4 декабря
НТВ
Казнить нельзя помиловать
6 декабря
НТВ
Мне с Вами по пути
9 декабря
Россия 1

ревью