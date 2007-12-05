Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Мороз по коже». Премьера

5 декабря
Все года

Хроника кино >>
5 декабря 2007
5 декабря 2007 года в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Криса Солимина «Мороз по коже» с Норманом Ридусом в главной роли.
Сам Норман, как и режиссер, не смог присутствовать на этом радостном событии, а вместо Андрея Кончаловского, продюсера и автора сценария картины, пришел его сын - Егор Кончаловский. Из наших актеров, участвовавших в съемках, также не все смогли прийти. Но, тем не менее, в зале были замечены Константин Юшкевич, Ксения Буравская, Юрий Думчев, Александр Яковлев, Валерий Марьянов и Никита Емшанов...
«Мороз по коже» в широкий прокат выходит сегодня, 6 декабря.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Ксения БуравскаяЮрий ДумчевНикита ЕмшановАндрей КончаловскийЕгор КончаловскийВалерий МарьяновНорман РидусКрис СолиминКонстантин ЮшкевичАлександр Яковлев
фильмы
Мороз по коже

фотографии >>
«Мороз по коже». Премьера фотографии
Юрий Думчев и Валерий Марьянов
«Мороз по коже». Премьера фотографии
Александр Яковлев
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Юленька»: Премьера

«Юленька»: Премьера

12 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера нового фильма Александра Стриженова «Юленька».
2 комментария
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Эдуард Дмитриев
30 ноября ушёл из жизни режиссёр Эдуард Дмитриев.
Александр Дубович
29 ноября скончался актёр Александр Дубович.

День рождения >>

Елизавета Александрова
Сергей Деревянко
Советбек Джумадылов
Сергей Клановский
Анна Куркова
Евгения Розанова
Нина Русланова
Антон Сёмкин
Александр Фисенко
Йерун Краббе
Барбара Крафтувна
Джессика Паре
Паула Пэттон
Ник Стал
Югетта Фаже
Йоханнес Хестерс
все родившиеся 5 декабря >>

Премьеры ТВ

Провокатор
4 декабря
Россия 1
Тот, кто не спит
4 декабря
Интер
Чужое лицо
4 декабря
НТВ
Казнить нельзя помиловать
6 декабря
НТВ
Мне с Вами по пути
9 декабря
Россия 1

ревью