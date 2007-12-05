«Мороз по коже». Премьера

анонс

13 февраля 2012 «Юленька»: Премьера 12 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась российская премьера нового фильма Александра Стриженова «Юленька».

18 февраля 2013 9 июня в Сочи осчастливили всех! В рамках 75-го Международного Кинорынка, прошедшего в Сочи 5-10 июня, компания Star Media представила свой дебютный проект для кинопроката - молодежную комедию «О, счастливчик!».

10 мая 1977 «Двадцать дней без войны». Премьера с ограниченным тиражом На широкий экран фильм «Двадцать дней без войны» вышел 10 мая 1977 года, ограниченным тиражом, под маркировкой «фильм III категории».