«Мороз по коже». Премьера

5 декабря 2007 года в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Криса Солимина «Мороз по коже»
с Норманом Ридусом в главной роли.
Сам Норман, как и режиссер, не смог присутствовать на этом радостном событии, а вместо Андрея Кончаловского, продюсера и автора сценария картины, пришел его сын - Егор Кончаловский. Из наших актеров, участвовавших в съемках, также не все смогли прийти. Но, тем не менее, в зале были замечены Константин Юшкевич, Ксения Буравская, Юрий Думчев, Александр Яковлев, Валерий Марьянов и Никита Емшанов...
«Мороз по коже» в широкий прокат выходит сегодня, 6 декабря.
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